Twitch-Streamer gibt angeblich über 1.800 Euro für Lost Ark aus – Bereut es

In Lost Ark könnt ihr gegen Premium-Währung Boni kaufen wie etwa die Kristalline Aura, welche unter anderem Reisen günstiger macht und die Abklingzeit bestimmter Zauber verringert. Wir erklären euch auf MeinMMO, was genau der Shop von Lost Ark beinhaltet .

An einem Punkt zeigt er mehrere Transaktionen über 100 Dollar und sagt: „Dann passierte Lost Ark.“ Er erklärt weiter: „Das müssen mindestens 2.000 Dollar für Lost Ark sein. Das muss einfach so viel sein.“

Wie viel hat er ausgegeben? In einem seiner kürzlichen Streams ging shroud die Ausgaben seines Steam-Accounts durch. In den letzten Jahren kamen dabei immer wieder ein paar Zahlungen zusammen, nach dem Release von Lost Ark stiegen sie jedoch stark an.

Der bekannte Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist vollkommen in das neue MMORPG Lost Ark vertieft. Trotz seiner anfänglichen Abneigung hat er nun über 100 Stunden in das Spiel versenkt – und laut eigenen Angaben über 1.800 Euro.

