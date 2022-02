Michael „shroud“ Grzesiek ist der derzeit größte Streamer zum MMORPG New World auf Twitch. Obwohl er nach eigener Aussage gerade eine MMO-Phase durchlebt und Lust auf neue Spiele aus dem Genre hat, wird er das kommende Lost Ark nicht spielen. Ihn stören zwei Dinge.

Woran stört sich shroud? In einem Livestream wurde shroud gefragt, ob er auch das neue MMORPG Lost Ark spielen würde. Das erscheint am 11. Februar und macht vor allem mit der Iso-Perspektive und der schieren Masse an Content auf sich aufmerksam. Es ist das größte neue MMORPG im Jahr 2022.

Doch shroud ist davon wenig angetan. Er stört sich vor allem an zwei Dingen:

Der Optik

Dem Kampfsystem

Um seine MMO-Phase auszuleben, denkt er nun darüber nach, alte Klassiker wie Star Wars: The Old Republic, WoW oder City of Heroes auf einem Privatserver zu spielen.

“Ist eine Schande, dass ich mich nicht für das Spiel interessiere”

Was sagt shroud genau über Lost Ark? Als direkte Antwort auf die Frage, warum er nicht an Lost Ark interessiert sei, antwortete shroud: “Ich bin kein Fan von dem Stil, von diesem übertriebenen Stil.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

shroud bezieht sich damit auf die teils sehr großen und bunten Animationen, die die Angriffe im Spiel haben. Die kommen auch bei einigen von unseren Lesern nicht so gut an, etwa Osiris80, der darin eher eine Art Mobile-MMO sieht.

Neben der Optik gibt es einen weiteren Kritikpunkt für ihn: das Kampfsystem. Das ist für ihn “einfach nicht ansprechend” genug. Konkreter wird er in diesem Punkt jedoch nicht.

Im Anschluss daran erklärte der Twitch-Streamer, dass er gerade eine MMO-Phase durchlebt:

Die Phase, in der ich mich spielerisch befinde, ist im Moment sehr stark von MMOs geprägt. Ich will wirklich nur MMOs spielen. Ich befinde mich in einer seltsamen MMO-Phase.

Doch Lost Ark gehört nicht zu diesen Spielen. shroud sagt selbst, dass es “eine Schade” sei, dass er sich nicht für das MMORPG begeistern könne, weil es sich gut als Füller geeignet hätte.

Sein Streamer-Kollege Asmongold sieht die Sache jedoch anders:

Twitch-Streamer erklärt, warum das MMORPG Lost Ark bald New World ablösen könnte

shroud zeigt weiter viel New World

Welche Spiele zockt shroud derzeit? Direkt im Anschluss an die Fragerunde spielte shroud New World und zeigte dabei Dungeons mit den neuen Mutatoren.

Das MMO von Amazon ist sein meistgezeigtes Spiel auf Twitch. Seit Anfang September 2021 hat er über 435 Stunden im Livestream mit New World verbracht (via Sullygnome).

Nur die Spiele Valorant (337 Stunden) und Escape from Tarkov (174 Stunden) haben ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen. In puncto MMORPGs zeigte shroud zudem noch WoW und 7 Stunden Lost Ark in der Beta im November.

Was fasziniert shroud so an New World? shroud ist ein Grinder durch und durch. Ihm bietet New World eine Menge Aufgaben und eine Loot-Spirale, mit der er hunderte von Stunden verbringen kann.

Erst im Dezember lobte er die kommenden Dungeon-Mutatoren, auch weil man dafür Skill und die richtige Ausrüstung benötigt. Auch im Livestream zeigt er immer wieder Grind in Form von Dungeons und dem Gips-System, um seine Kompetenz und sein Item-Level zu verbessern.

Wie seht ihr die beiden MMORPGs? Welches spricht euch mehr an – Lost Ark oder New World? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Falls ihr bisher keinen Spaß an New World hattet, dann hat shroud da vielleicht auch die passende Antwort für euch:

shroud lobt New World und erklärt, warum ihr keinen Spaß daran habt