Twitch-Streamer erklärt, warum das MMORPG Lost Ark bald New World ablösen könnte

Der MMORPG-Experte und Twitch-Streamer Asmongold hat sich mit den Problemen des aktuellen MMOPRGs New World befasst und warum er glaubt, dass 2022 das MMORPG Lost Ark am Spiel von Amazon vorbeiziehen könnte.

Das ist die Situation:

Über Jahre war WoW das dominante MMORPG auf Twitch – kaum ein anderes MMORPG spielte auf der Streaming-Plattform eine Rolle. Das änderte sich 2021 aber mit dem Aufstieg von Final Fantasy XIV, den großen Problemen bei Blizzard und dem Auftauchen von neuen MMORPGs wie New World.

Gerade zum Release im Oktober 2021 war New World ein starkes Spiel auf Twitch, verlor dann aber rasch an Beliebtheit.

Der größte MMORPG-Streamer auf Twitch, Asmongold, erklärt jetzt die Probleme von New World und warum er sich auf Lost Ark freut.

„New World ist langweilig und wiederholend“

Das sind die Probleme von New World, laut Asmongold: In einem Interview mit der Seite dexerto kritisiert der Streamer viele Aspekte an New World als zeitraubend:

Das Spiel ist einfach langweilig und es wiederholt sich alles – es ist ganz einfach. Es gibt eine Menge Features in New World, die so designet sind, dass sie deine Zeit verschwenden. Es dauert ewig, im Spiel etwas zu farmen. Wenn man stirbt, verliert die Ausrüstung an Haltbarkeit. Das sind einfach Sachen, welche die Zeit verlängern sollen, die man im Spiel bleibt. Und es gibt sicher Leute, die es langweilig finden, immer dasselbe zu machen. Asmongold

Asmongold kritisiert den hohen Zeitaufwand, den New World erfordert:

Man müsse hirnlos dieselben NPCs töten für hunderte von Stunden, um vielleicht ein Upgrade zu finden

Beim Crafting müsse man 2.000 Mal etwas craften

Die Zeit, um von A nach B zu kommen, sei in New World „reine Downtime“

Wegen all dieser Sache habe New World bereits eine Menge Spieler verloren.

Deshalb freut er sich auf Lost Ark: Im neuen MMORPG Lost Ark sieht Asmongold eine Menge Potential:

Lost Ark hat eine Erfolgs-Geschichte in Südkorea hinter sich und in Russland. Wenn du dir anschaust, wie sich das Spiel entwickelt hat, das ist nur positiv, sowas sieht man in MMORPGs echt selten, gerade heutzutage.

Asmongold glaubt, dass Lost Ark als “ISO-MMORPG” erstmal viele Leute abschrecken werde, aber wenn Leute diese Abneigung überwinden, und Gefallen an den Endgame-Elementen von Lost Ark finden, hätte das MMORPG eine echte Chance.

Als Gefahr sieht er aber, dass Lost Ark ein „Pay2Win“-Spiel im Westen werden könne:

Wenn das Spiel in irgendeiner Form Sachen bietet, für die man mehrfach Geld bezahlen muss, um einen Vorteil im Spiel zu erhalten, dann hält es sich wahrscheinlich nicht lange. Asmongold

Lost Ark boomt in Südkorea die letzte Zeit

Ist Lost Ark in Korea wirklich so erfolgreich? Ja, tatsächlich. Lost Ark ist, wie Asmongold sagt, eines der wenigen MMORPGs, das eine starke Weiterentwicklung nach dem Launch erlebt.

Gerade 2021 genoss Lost Ark in Südkorea noch mal einen großen Schub. Das hängt unter andere damit zusammen, dass das extrem beliebte, aber uralte MMORPG „Maple Story“ nach einem Skandal im März 2021 in der Gunst der südkoreanischen Spieler gefallen ist. Viele sind offenbar zu Lost Ark gewechselt, nachdem herauskam, dass bestimmte Mechaniken in Maple Story nicht so funktionierten, wie eigentlich gedacht. Das wurde von einigen Spielern als Betrug empfunden.

Aber Lost Ark scheint in Südkorea auch aus sich selbst heraus, immer stärker zu werden. Laut einem Bericht der polnischen Seite MMORPG.org.pl hätte sich die Spielerzahl der neuen Nutzer in den letzten Wochen verfünffacht. Jetzt brauche man im Spiel sogar Warteschlangen.

Dafür verantwortlich seien die Ankündigung des neun Kontinents „Rowen“ mit großen Reich-gegen-Reich-Schlachten und im Januar 2022 soll auch eine neue Klasse „Painter“ kommen, die Pinsel und Zeichenpapier nutzt, um zu kämpfen.

Von Lost Ark heißt es, man plane, beständig neue Inhalte zu veröffentlichen:

