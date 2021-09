WoW verliert Platz 1 bei MMORPGs auf Twitch – Ist New World bereit für die Nachfolge?

In der vergangenen Woche konnten viele Fans das neue MMO New World in der Open Beta ausprobieren. Dabei verdrängte es den Platzhirsch WoW von der Spitze der meist geschauten MMORPGs auf Twitch. Jetzt im MeinMMO-Podcast.

Das sind unsere Themen: Kurz vor dem Release am 28. September sind im MMO-Bereich viele Augen auf New World gerichtet. In der vergangenen Woche startete Amazon eine Open Beta, an der alle Interessierten teilnehmen konnten. Während dieser Zeitspanne konnte New World auf Twitch mehr Zuschauer verzeichnen als der bisherige MMORPG-Champion WoW.

Bei Twitch gab es außerdem Veränderungen. Einige große Streamer haben beschlossen, dauerhaft auf YouTube zu wechseln. Wir haben euch die 5 größten Wechsel in einer Liste vorgestellt.

LoL hat einen neuen Skin für den Champion Vex auf dem Test-Server veröffentlicht, der seine Performance negativ beeinflusst. Einige Fans fanden es witzig und bezeichneten den Skin als “Pay-to-lose”. Und BBC stellte fest, dass bei der Ausschüttung von Preisgeldern bei DOTA 2 nur 0,002 % davon an Frauen gingen.

Hier sind noch Mal unsere Themen im Überblick:

Neben der Vorstellung der großen wöchentlichen News geben wir außerdem unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab. Und wir wollen wissen, was ihr von den Ereignissen haltet. Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit!

Dabei sind:

Neben den News bieten wir auch regelmäßig Special-Folgen, in denen wir uns auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. So haben wir zum Beispiel mit einem Experten über den aktuellen Stand von E-Sport gesprochen.

