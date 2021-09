Vom 9. bis zum 13. September in der Früh lief die Open Beta von New World. Die sollte vor allem die Server stressen. Doch es kamen einige alte und neue Probleme zum Vorschein. Viele Spieler zweifeln deshalb, ob der Release wirklich noch im September stattfinden wird.

Welche Probleme gab es? Im Vorfeld der Open Beta wurden einige Verbesserungen versprochen. Vor allem die Server sollten stabiler laufen und die Warteschlangen reduziert werden. Auch an Bugs und Exploits wurde gearbeitet, wie die neusten Patch Notes zeigen.

Doch am Ende wurde New World von vielen alten Problemen eingeholt:

Schon zum Start gab es stundenlange Warteschlangen.

Einige Server wurden zwischendurch neu gestartet und hatten entsprechend etwas Downtime.

Es gab weiterhin Probleme mit der Performance. Hier wurden vor allem niedrige FPS kritisiert.

Doch neben den alten Problemen kamen auch neue hinzu. So gab es scharfe Kritik für eine Änderung am PvP, durch die Spieler mit hohem Level stärker wurden. Spieler, die 4 oder 5 Level höher sind als man selbst, galten als “praktisch unbesiegbar”. Auch ein PvP-Exploit wurde stark kritisiert.

Zudem wurde sich oft über Soundfehler beschwert, etwa wenn Geräusche bei den Kämpfen oder beim Abbauen nicht zum Geschehen im Spiel passten und damit die Atmosphäre ruinierten. Die gab es zwar auch während der Closed Beta, doch sie sollen nun häufiger aufgetreten sein.

Was sagen die Spieler dazu? Ein großer Teil der Nutzer im reddit von New World, im MMORPG-reddit und hier auf MeinMMO freuen sich weiterhin auf New World und seinen Release. Da spielen die aktuellen Probleme nur eine untergeordnete Rolle.

Doch es gibt einige Zweifel, ob das Release-Datum am 28. September tatsächlich eingehalten werden kann.

“Ein harter Start und schlechte Kritiken können ein Spiel killen”

Wann erscheint New World? New World sollte ursprünglich im Mai 2020 erscheinen, wurde jedoch mehrfach verschoben, auf August 2020, Frühjahr 2021, den 31. August 2021 und zuletzt auf den 28. September 2021.

Die letzte Verschiebung sollte vor allem dazu dienen, mehr Zeit für das Fixen von Bugs und Exploits und zur Behebung der Server-Probleme zu schaffen.

Was fürchten die Spieler nach der Beta? Vor allem aufgrund der Server-Probleme, Warteschlangen und der schwachen Performance befürchten viele Fans von New World, dass es zu einer erneuten Verschiebung kommen könnte.

Denn die Unterschiede zur Closed Beta waren eher gering und neue Probleme sind aufgetreten, wie etwa MeinMMO-Leser Damian schreibt: “Ja, ich habe nun auch Probleme, die ich in der Closed Beta nicht hatte, wie z.B. deutlich schlechtere FPS und Lags. Abgesehen davon dauert es um die fünf Minuten, bis das Game startet.”

Der Nutzer KarstXT betont im reddit, dass Server- und Performance-Probleme zwar Beachtung finden sollten, aber Exploits ein viel größeres Problem seien:

Ich glaube, die Leute übersehen, dass der Hauptgrund für die Verzögerung des Spiels darin besteht, Fehler zu beseitigen, die das Ende der Wirtschaft bedeuten, was einen großen, irreversiblen Schaden verursachen würde. Einfach gesagt, sie können das Spiel nicht starten, wenn sie nicht alle Gold-Duping-Bugs und andere Probleme loswerden. Es würde zu viel des Spiels untergraben.

Ein solcher Exploit war auch Thema der letzten Tage im reddit. Über einen Fehler im PvP schafften es mehrere Spieler, innerhalb von einem Tag auf Stufe 60 zu kommen und mehrere Waffen auszuleveln. Dieser Exploit wird sehr kritisch gesehen und Spieler hoffen auf einen Fix vor dem Release (via reddit).

Erscheint New World trotz Problemen? Im reddit gibt es aber auch einige Spieler, die einen Release fordern unabhängig von den Problemen.

Der Nutzer Puzzleheaded_Fun erklärt diese Forderung wie folgt: “Im Punkt Performance erwarte ich einen schweren Start, aber der wäre genauso schwer, wenn das Spiel 2023 startet. Aber ich bin optimistisch, dass es in den ersten Wochen nach dem Start hinbekommen, ähnlich wie es in der Closed Beta lief.”

JRPGFan_CE_org geht sogar soweit und sagt, dass MMORPGs, die einen Hype erzeugen, immer einen schweren Start haben: “Jedes ‘gehypte’ MMORPG hat immer Startprobleme, wenn es gerade erst auf den Markt gekommen ist. Daran führt kein Weg vorbei. Die Open Beta war dazu da, um das zu testen. Außerdem müssen sie sich Sorgen um die MMO-Konkurrenz machen, wenn sie es weiter hinauszögern.”

In den nächsten 6 Monaten dürfen sich MMORPG-Fans unter anderem auf den Release von Elyon, Final Fantasy XIV Endwalker, Lost Ark und Guild Wars 2 End of Dragons freuen.

Der Nutzer platgues138 fast das Dilemma rund um den Release von New World im reddit wie folgt zusammen:

Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite: Wuhu, endlich Release. Auf der anderen können ein harter Start und schlechte Kritiken der Presse ein Spiel killen. Bedenkt, was Amazon mit den letzten Spielern gemacht hat, die nicht so gut gestartet sind.

Dabei bezieht er sich auf den Shooter Crucible und das PvP-Spiel Breakaway. Beide Titel wurden von Amazon entwickelt und bereits nach kurzer Zeit wieder eingestellt.

Gibt es schon Hinweise auf eine Verschiebung? Nein, zuletzt postete der Twitter-Account von New World nochmal eine Bestätigung des Release-Dates. In Stein gemeißelt ist der Release jedoch erst, wenn die Server wirklich online sind.

Wie steht ihr derzeit zu New World? Wie war eure Erfahrung in der Open Beta? Schreibt es gerne in die Kommentare.

