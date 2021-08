New World verschiebt Release ein weiteres Mal – Kommt nun im September

Was passiert noch bis zum Release? Derzeit gibt es zu New World weder einen Beta- noch einen Alpha-Test. Unklar ist derzeit, ob es aufgrund der Verschiebung nun zu einem weiteren Test kommt, um die Neuerungen auszuprobieren. Wir von MeinMMO halten euch jedoch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Weitere Probleme, die New World derzeit noch hat, haben wir hier zusammengefasst: 3 Dinge, die New World noch bis zum Release verbessern muss .

Warum wurde der Release nun verschoben? In dem Post dazu heißt es, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Doch das Ziel sei, dass der Launch von New World reibungslos verläuft und allen Freude bereitet.

Wann erscheint New World jetzt? Das neue Release-Datum für New World liegt nun auf Dienstag, dem 28. September. Damit verschiebt sich der Start des MMOs um exakt 4 Wochen. Das gaben die Entwickler über Twitter und andere soziale Medien bekannt.

Eigentlich sollte New World am 31. August 2021 erscheinen. Nun jedoch hat Amazon den Release ein weiteres Mal verschoben. Sie möchten die zusätzliche Zeit nutzen, um dem MMO einen weiteren Feinschliff zu verpassen.

