Morgen endet die Beta von New World. Wir möchten zusammenfassen, was während der Testphase passiert ist und mit euch gemeinsam ein letztes Fazit vor dem Release am 31.08.2021 ziehen.

Das war die Beta: Am 20. Juli startete die Beta zum neuen MMORPG von Amazon. Alle Spieler, die das Spiel vorbestellt hatten oder bei der Key-Verlosung Glück hatten, konnten mitspielen. Die Server der Beta schließen morgen ihre Pforten und ihr müsst geduldig auf den 31.08.2021 warten, denn dann erscheint New World.

Die Beta hatte bereits den vollen Funktionsumfang des Spiels, wenn es auch noch keine Finale Version von New World war. Das MMO wurde mehrfach verschoben, soll aber nun zum Release folgende Key-Features bieten:

Ein Klassensystem ohne Klassen, bei dem man ist, was man trägt

Ein Crafting-System, durch das ihr selbst die beste Ausrüstung herstellen könnt

Player-Housing in verschiedenen Gebieten

3 spielbare Fraktionen

Quests, Events und Dungeons

PvP-Schlachten mit bis zu 100 Spielern in verschiedenen Modi

Eine Geschichte, die in der offenen Welt erzählt wird

Was ist in der Beta passiert? Unüblich für eine Beta ist unter anderem, dass sie in den Top 3 auf Steam landet: Kurz nach dem Start der Beta konnte New World 187.726 Spieler gleichzeitig anziehen und damit sogar an GTA V vorbeiziehen.

Gerade am Anfang haben die meisten Spieler wohl gar nicht gespielt, sondern ihre Zeit in den teils stundenlangen Warteschlangen verbracht. Denn die Server von New World waren dem enormen Ansturm an Spielern am Anfang nicht gewachsen, doch das Problem konnte Amazon bald in den Griff bekommen.

Ein Fazit zieht auch der YouTuber m4xfps in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Doch auch viele bizarre Dinge sind in der Beta von New World passiert und sorgten für Aufsehen. Zuletzt rannten sogar nackte Spieler durch die Welt und spielten Banjo, während andere Spieler die Beta nutzten, um so reich zu werden, dass Rebellionen gegen sie geplant wurden.

Nicht nur im Spiel selbst ist viel passiert, auch auf Twitch konnte New World auf viel Begeisterung stoßen, erntete aber auch teils viel Kritik. Der große MMORPG-Streamer Asmongold bezeichnete das Spiel zuletzt als „Abfall“ aber trotzdem „gutes Spiel“. Er war großflächig in die Beta involviert und verhalf einer anderen Streamerin dazu, ihren Account zurückzuerlangen, nachdem sie gebannt wurde, während sie eine Kuh gemolken hat.

Trotz der teils kuriosen Nachrichten können wir davon ausgehen, dass die New World Beta für Amazon ein voller Erfolg war. Das beweisen nicht nur die Spielerzahlen auf Steam, sondern auch das allgemeine Interesse am Spiel auf Twitch und auch bei uns auf MeinMMO. Der Release von New World und ob das MMO bereit dafür ist, würde jüngst auch in unserem Podcast genauer aufgegriffen.

Der Hype um New World und die Vorfreunde auf das MMO sind für ein neues MMO so groß wie zuletzt Anfang 2019, als der Online-Shooter Anthem erschien. Hoffentlich geht es für New World besser aus als für Anthem damals.

Eure Meinungen sind gemischt

Wie zufrieden seid ihr? Bereits kurz nach dem Start der Beta haben wir euch in einer Umfrage gefragt, was ihr bis dahin von der Beta haltet. Die Ergebnisse waren eindeutig, da zwei Drittel von euch mit „gut“ oder „Super!“ abstimmten. Das führte in den Kommentaren aber teils zu langen Diskussionen die zeigten, dass doch nicht alle Spieler zufrieden mit der Beta sind.

Ein Großteil unserer Nutzer schreiben in den Kommentaren, dass dem Spiel eine längere Entwicklungszeit gut getan hätte. Dennoch ist man sich einig: New World ist grundsätzlich kein schlechtes Spiel. Es wird für Abwechslung auf dem westlichen MMORPG-Markt sorgen.

Was ist euer Fazit? Erzählt uns mal, was ist euer abschließendes Urteil der Beta? Werdet ihr New World eine Chance geben, wenn es Ende des Monats startet, oder hat euch die Beta vielleicht sogar zurückrudern lassen? Wisst ihr schon welche Fraktion und Waffen ihr spielen wollt? Was hat euch besonders gut am PvP und PvE gefallen – und was überhaupt nicht? Denkt ihr, das Spiel wird Erfolg haben oder eher untergehen? Wir freuen uns auf eure Kommentare!