Die vergangene Woche drehte sich die MMO-Welt um das neue Spiel von Amazon New World. Außerdem gab es bei Final Fantasy XIV und WoW Zoff, zu dem sogar der Chef Naoki Yoshida etwas zu sagen hatte. Hört es jetzt im News-Podcast.

Das sind die Themen: Es war ganz schön was los letzte Woche. Bei New World startete endlich der Beta-Test, an dem Vorbesteller teilnehmen konnten. Und es gab auch direkt jede Menge Feedback zu dem Spiel. Währenddessen zofften sich Teile der FFXIV- und WoW-Communities darum, wessen MMORPG das bessere ist. Da hatte sogar der Chef Naoki Yoshida was zuzusagen.

Gameforge feierte währenddessen die Verkaufszahlen seines MMORPGs Swords of Legends. Auf Instagram versuchte sich der CDU-Politiker Philipp Amthor am Gaming und erntete dafür jede Menge Spott von der deutschen Gaming-Community.

Neben den News geben wir in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab und ihr könnt in den Kommentaren euren eigenen Senf dazugeben. Diskutiert mit uns mit!

Dabei sind:

News aus der Redaktion – Umzug auf Julep

Das ist für euch wichtig: Anfang Juli wurde der MeinMMO-Podcast auf die neue Plattform Julep umgezogen. Für eure Apps müsst ihr daher von jetzt an den neuen Podcast-Feed von Julep verwenden. Der alte Feed wird nach Ende Juli nicht mehr aktualisiert.

Wenn ihr uns über eine Plattform wie iTunes oder Spotify folgt, dann müsst ihr nichts tun. Die Plattformen werden selbstständig auf den neuen Feed wechseln. Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sieht es uns also etwas nach, wenn die Folgen etwas später erscheinen.

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben den News bieten wir auch besondere Special-Episoden, in denen wir uns auf ein bestimmtes Thema innerhalb des Gaming konzentrieren. Letzte Woche waren es die aussichtsreichsten MMORPGs 2021.

