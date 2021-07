Spieler von Final Fantasy XIV und WOW streiten, welches das beste MMORPG ist – Das sagt der Chef dazu

Das MMORPG Final Fantasy XIV erlebt gerade einen Zustrom neuer Spieler, von denen ein Teil aus dem MMORPG World of Warcraft abgewandert ist. Der Chef von FFXIV, Naoki Yoshida, hat sich nun zu der Situation geäußert und findet die Streitigkeiten über “das bessere MMORPG” lästig.

Die Situation in Kürze:

Seit einigen Wochen werden die Server von Final Fantasy XIV von neuen Spielern überrannt. Eine Reihe großer Twitch-Streamer, allen voran Asmongold, haben mit dem MMORPG begonnen und ihre Communities mitgebracht.

Es meldeten sich auf Social Media und reddit viele Spieler, die ursprünglich aus WoW kamen und erzählten, dass sie nun FFXIV spielen und es toll finden. Das MMORPG aus Japan ist zu einer Art Zufluchtsort für WoW-Spieler geworden. Der starke Anstieg der Spielerzahlen sorgte für Rekorde auf Steam und Server-Probleme im Spiel.

Das nahmen einige FFXIV-Fans zum Anlass, WoW für tot zu erklären, weil dem MMORPG nun offensichtlich die Spieler davonlaufen würden. WoW-Fans hingegen weisen darauf hin, dass ihr Spiel weiterhin das größte MMORPG mit dem meisten aktiven Spielern ist.

Der Chef von FFXIV, Naoki Yoshida, äußerte sich in einem Stream zu WoW.

“Ich glaube nicht, dass wir WoW ‘besiegt’ haben”

Das sagt der Chef von FFXIV: Die Diskussion darüber, welches MMORPG nun der Gewinner oder Verlierer sei, erreichten auch die Chef-Etage von FFXIV. In einem Stream kam die Diskussion ebenfalls auf und Yoshida hatte was dazu zu sagen:

“Diese ganze Diskussion über das Übertreffen von WoW ist falsch und, um ehrlich zu sein, lästig”, so der Chef von FFXIV. Auf die Frage, ob FFXIV WoW nun geschlagen habe, antwortete er mit einer klaren Verneinung. Er glaube nicht, dass das der Fall ist.

Während des Höhepunkts von WoW war die maximale Menge der Abonnements etwa 12 Millionen. Nicht nur kostenlose Accounts, es waren 12 Millionen Abos. Nie im Leben können wir damit konkurrieren. Wir wachsen in einer Geschwindigkeit, über die selbst ich überrascht bin. Es ist schon fast gruselig. Obwohl FFXIV seinen Höchststand fast jeden Tag neu übertrifft, ist WoW der Mount Everest, der völlig außerhalb unserer Reichweite liegt. FFXIV-Direktor Naoki Yoshida

Yoshida sagte außerdem, dass Final Fantasy XIV ohne WoW nicht existieren würde. Es war das Spiel, zu dem er und sein Team aufgeschaut haben, weil das Design von WoW das MMORPG-Genre völlig verändert hatte. Sie strebten es daher an, so zu werden wie das MMORPG von Blizzard.

Die Stärke der bekannten Final-Fantasy-Spiele lag in dem Story-Content. Als die 1.0-Version von FFXIV gescheitert war und das Entwickler-Team sich an das Reboot machte, haben sie sich daher als Ziel gesetzt, ein Final-Fantasy-WoW zu erschaffen.

Der Direktor freut sich aber, dass die Arbeit, die er und sein Team in FFXIV gesteckt hatten, sich nun auszahlt und das MMORPG große Mengen neuer Spieler anlockt.

Den Stream-Ausschnitt mit Yoshidas Äußerung könnt ihr hier anschauen. Die englische Übersetzung gibt es in den Untertiteln.

Final Fantasy XIV bricht ständig seinen Spieler-Rekord auf Steam

So steht es gerade um FFXIV: Der Zulauf neuer Spieler scheint in FFXIV zumindest vorerst nicht nachzulassen. Die Rekorde der Spielerzahlen auf Steam werden jede Woche erneut gebrochen. Mittlerweile liegt der Höchstwert bei 67.019 gleichzeitigen Spielern (via Steamcharts).

Dabei handelt sich nur um die Steam-Zahlen. Da man FFXIV auch über einen eigenen Launcher und auf den Konsolen PS4 und PS5 spielen kann, wird die eigentliche Spielerzahl deutlich höher liegen.

Zudem springen nun weitere größere Streamer auf den Hype-Train auf und kündigen an, dass sie mit FFXIV anfangen oder zu dem MMORPG zurückkehren werden.



Währenddessen sorgt die Spielerflut für Server-Probleme:

Es kommt beim Login regelmäßig zu langen Warteschlangen von teilweise über 500 Spielern

Neue Spieler haben Schwierigkeiten Charaktere auf ihren Wunsch-Servern zu erstellen, weil diese oft überfüllt sind

Lobby-Server haben Probleme, Charakterdaten zu laden, weswegen es zu Fehlermeldungen kommen kann

Um die Server zu entlasten, hat Square Enix mit dem Update 5.58 am 20. Juli eine Maßnahme eingeführt, bei der Spieler, die länger als 30 Minuten AFK sind, automatisch ausgeloggt werden.

Wie viele Spieler hat FFXIV? Offizielle Zahlen der aktiven Abos von FFXIV gibt es nicht. Square Enix gibt lediglich die Zahl aller registrierten Accounts aus, die seit April 2021 bei über 22 Millionen liegt. Diese Zahl enthält aber auch deaktivierte Accounts und Bots oder Goldseller.

Einer inoffiziellen Schätzung des japanischen Spielers LuckyBancho zufolge sind in FFXIV aktuell etwa 1,2 Millionen zahlende Spieler aktiv. Die Schätzung basiert auf den Charakter-Daten, die er aus der Datenbank von FFXIV auf der offiziellen Seite Lodestone ziehen konnte (via Twitter).

Gezählt wurden alle Charaktere über Level 60, deren Werte oder Inventar seit April 2021 eine Änderung erfahren haben, etwa durch Level-Ups oder neue Mounts. Die Neulinge und kostenlose Test-Accounts waren bei seinem Zensus nicht berücksichtig. Die Zahlen sind daher mit Vorsicht zu genießen.

Was haltet ihr von Yoshidas Sicht auf die Situation? Was ist eurer Meinung zu dem plötzlichen Hype um FFXIV? Schreibt es uns in die Kommentare.

