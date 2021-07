Der große WoW-Streamer Asmongold ist nun seit etwa zwei Wochen in Final Fantasy XIV unterwegs und sorgt für viel Gesprächsstoff in der MMORPG-Community.

Das ist passiert: Seit dem 3. Juli spielt der WoW-Streamer Asmongold fast täglich das MMORPG FFXIV. Lange Zeit hat er sich geweigert, das Spiel anzufassen. In den zwei Wochen seit seinem Einstieg hat er bereits Level 50 erreicht und sich durch den Endgame-Content des Basis-Spiels “A Realm Reborn” gekämpft.

Und anscheinend hat er auch Spaß daran, denn einige Eigenheiten von FFXIV scheinen auf ihn abzufärben. Direkt am 4. Tag verfiel Asmongold, wie viele andere Spieler vor ihm, den Reizen des beliebten Charakters Y’shtola. Bemerkenswert war dabei, dass Y’shtola eine Miqo´te ist, also ein Katzenmädchen, auf die Asmongold vor seinem Einstieg in FFXIV mit “Was zur Hölle ist das für ein Scheiß?” reagiert hat.

Seine Meinung zu Mounts in FFXIV änderte sich ebenfalls sehr schnell. Bevor Asmongold mit FFXIV angefangen hatte, schaute er sich ein Video der YouTuberin Zepla an, in dem sie verschiedene Mounts des MMORPGs vorstellte. Ein Teil der Mounts erhielt keine besonders blumigen Kommentare von dem Streamer, unter anderem Xanthos und andere elementare Pferde-Mounts, die man aus den Ex-Primae-Kämpfen von “A Realm Reborn” erhält.

Nachdem Asmongold selbst etwa 2 Stunden lang an Garuda gestorben ist und am Ende das Mount erhalten hatte, änderte sich seine Meinung zu dem Pferd sehr rasch.

Zudem scheint Asmongold sich Mühe zu geben, eine positive Einstellung aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Raid-Gruppe gerade kollektiv ins Gras beißt. Statt seiner WoW-Persona, die bei vielen für Raging und Flames bekannt ist, versucht er FFXIV offen gegenüberzutreten und liest fleißig die Story mit, auch wenn es mit der korrekten Aussprache der NPC- und Ortsnamen noch sehr happert.

Sein Streaming-Kollege RichWCampbell, der ebenfalls mit FFXIV angefangen hat, kommentierte dazu in einem Stream: “Der Typ [Asmongold], der Videos über Ninja-Looten gemacht hat, verzichtet jetzt freiwillig auf Loot! Das Spiel hat ihn in einen positiven Andy geändert. Es hat sein Gehirn innerhalb einer Millisekunde neu verkabelt.” (via YouTube).

“Einer der unglaublichsten Streams, die ich je hatte”

Das sagt Asmongold zu FFXIV: Abgesehen von den Jokes und Memes, die über Asmongold sowohl innerhalb seiner eigenen Community als auch bei FFXIV-Spielern gemacht werden, scheint der Streamer seinen Spaß am neuen MMORPG gefunden zu haben.

In einem ernsten Video sprach er über seine ersten Eindrücke zu dem Spiel. Er merkte an, dass der wirklich schlimmste Aspekt des Spiels, darin liegt, dass der Shop von FFXIV sehr unübersichtlich ist und man lange rumwühlen muss, um das Spiel zu kaufen.

Er war außerdem gerührt von dem Empfang, den er von der FFXIV und auch Square Enix erhalten hatte. Zwar gab es am ersten Tag viele Stream-Sniper, die ihm mit großen Mounts die Sicht versperrten, doch nach der Sperre eines der Griefer ein Tag später normalisierte sich die Lage schnell.

Vor allem die Sperre des Stream-Snipers schien Asmongold überrascht und gefreut zu haben. Auf seinem Twitter-Account schrieb er dazu: “Es ist unglaublich, wie einfach es ist, ein Problem zu lösen, wenn die Firma sich mal Mühe gibt.”

Auch in den subreddits und auf Social Media war ein großer Teil der Reaktionen zu seinen Streams positiv. FFXIV-Spieler und Fans von Asmongold erstellten Memes und sogar Fanarts zu seinen Streams und hatten Spaß daran.

Eins der vielen Memes, die über Asmongold und FFXIV in seinem subreddit kursieren.

Für die Zukunft hat sich der Streamer das Ziel gesetzt, in FFXIV das Level 80 zu erreichen und allen Raid-Content im Spiel zu meistern. Das heißt, dass er sich auch an den ultimativen Raids Bahamut, Ultima und Alexander versuchen will. Bis dahin erwartet ihn aber noch ein langer Weg durch die Hauptstory und andere Inhalte von FFXIV.

So laufen die Streams von Asmongold: Seit seinem Einstieg in FFXIV erlebt Asmongold außerdem einen starken Zuwachs an Zuschauerzahlen auf Twitch. Während der Streamer im Juni noch etwa 40.000 bis 60.000 Zuschauer hatte, schossen die Zahlen ab dem 3. Juli in die Höhe.

Mit FFXIV erreichte Asmongold seine höchsten Zuschauerzahlen

Am ersten Tag schauten ihm über 200.000 Leute bei seinem Start in FFXIV zu. Die Zahl flachte in den Folgetagen zwar stark ab, aber dennoch hält sich Asmongold weiterhin bei über 100.000 Zuschauen auf. Zudem gewann der Streamer 8.673 neue Abos und über die gesamte Dauer seiner FFXIV Streams über 100.000 neue Follower (via Twitchtracker.com)

Mit so hohen Zahlen hat der Streamer offensichtlich nicht gerechnet, denn normalerweise befindet sich FFXIV auf Twitch von der Zuschauermenge her weit unter WoW. Sein Staunen äußerte er in einem Tweet, in dem er sich dafür bedankte.

Entsprechend lässt das Tempo, mit dem sich Asmongold durch FFXIV schnetzelt, aktuell nicht nach. In der vergangenen Woche erledigte er 3 Extrem-Primae und den ersten Teil des Bahamut-Raids. Er tat es auf Level 50 und mit niedrigstem Item-Level, um die Mechaniken der Kämpfe richtig erleben zu können.

Weitere Teile von Bahamut stehen ebenfalls auf dem Programm, wir können also davon ausgehen, dass seine FFXIV-Streams nicht so bald nachlassen werden.

Es gibt aber natürlich auch Fans, die Asmongold wieder zurück in WoW sehen möchten. Sie scheinen aktuell aber eher in Unterzahl zu sein.

