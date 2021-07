Bei Final Fantasy 14 kommt es aktuell vor, dass Spieler ihre Charaktere beim Einloggen nicht mehr sehen können. Es wird die Meldung angezeigt “Charakterdaten konnten nicht geladen werden”, aber ihr braucht deswegen keine Angst zu haben.

Das ist gerade in FF14 los: Seit einigen Wochen wird das MMORPG Final Fantasy XIV von neuen Spielern überrannt. Auf Steam verzeichnet es jede Woche einen neuen Höchststand der Spieler und konnte auf Steam zeitweise sogar Destiny 2 überholen und in den Top 10 landen.

Die Folge davon ist allerdings, dass die Server des Spiels mit dem Ansturm nicht ganz klarkommen. Es kommt vor allem abends zu langen Warteschlangen und die Spieler bekommen beim Einloggen eine Fehlermeldung: “Charakterdaten konnten nicht geladen werden.”

Die Fehlermeldung und leeres Login-Fenster haben dem einen oder anderen neuen Spieler einen Schreck verpasst.

Die erfahrenen FFXIV-Veteranen werden diesen Fehler kennen. Er tauchte bereits häufiger auf, wenn etwa ein neues Addon veröffentlicht wurde oder nach Server-Crashes. Die neuen Spieler brauchen sich daher keine Sorgen zu machen, wenn ihnen ein solches Login-Fenster entgegenspringt. Euer Charakter ist nicht verschwunden und ihr müsst deswegen auch nicht den Support von FFXIV kontaktieren.

Das könnt ihr tun: Aufgrund des hohen Ansturms haben die Server lediglich Probleme, euren Charakter im Loginbildschirm darzustellen. Wenn ihr also die Fehlermeldung bekommt, klickt ganz normal auf den Namen eures Charakters in der oberen rechten Ecke und ihr kommt in die Warteschlange.

Sobald ihr dann an der Reihe seid, werdet ihr ins Spiel kommen mit all eurem Hab und Gut. Macht euch aber auf längere Warteschlangen gefasst.

Serverstatus auf rot – Keine Charakterstellung möglich

Warum kann ich keinen Charakter erstellen? Der hohe Ansturm auf FFXIV sorgte auch dafür, dass neue Spieler, die mit dem MMORPG anfangen wollten, keine Charaktere erstellen können. Vor allem während der Abendstunden, wenn viele Spieler online sind, tendieren die Server dazu, dichtzumachen.

Das ist aber kein dauerhafter Zustand. Wenn ihr euch also einen Server ausgesucht habt, der gerade aber geschlossen ist, könnt ihr warten, bis dort etwas weniger los ist. Die Charaktererstellung wird normalerweise in früheren Morgenstunden wieder möglich.

Heute, am 19. Juli 2021, um 12:21 ist die Charaktererstellung auf Servern Lich, Odin, Spriggan und Louisoix nicht möglich. Das wird aber so nicht bleiben.

Nur wenn ein Server in der Übersicht als “voll” angezeigt wird, kann dort dauerhaft kein neuer Charakter erstellt werden. Das ist aktuell zwar bei keinem europäischen Server der Fall, es kann sich aber bei dem hohen Ansturm der Spieler jederzeit ändern.

Auf der offiziellen Seite könnt ihr den aktuellen Server-Status checken und schauen, welche Server für Charaktererstellung offen sind.

Warum ist in FFXIV gerade so viel los? In den vergangenen Wochen haben einige große Streamer in dem MMORPG von Square Enix durchgestartet und brachten ihre großen Communitys mit sich ins Spiel. Dazu gehören vor allem der WoW-Streamer Asmongold, der sich aktuell durch die Raids von FF14 raged, oder auch seine Kollegen RichWCampbell und AnnieFuchsia. Das sorgte für eine Flut an Neulingen, die das MMORPG nun unsicher machen.

Gleichzeitig gab es wohl auch eine Menge Spieler, die ihre inaktiven Accounts wieder entstaubt und reaktiviert haben. Möglicherweise, um sich auf den Release des Addons Endwalker vorzubereiten. Das folgt aus einem inoffiziellen Zensus, den der Spieler LuckyBancho aufgestellt hat. Laut der Schätzung sind seit April 2021 etwa 250.000 aktive zahlende Spieler zu FFXIV dazugekommen. Komplette Neulinge und Spieler der kostenlosen Test-Version wurden dabei nicht mitgezählt.

Der japanische Spieler Lucky Bancho ( via Lodestone ) ist in der FFXIV-Community für seine Statistiken bekannt. Basierend auf den Charakter-Daten der offiziellen Seite Lodestone erstellt er regelmäßig Zensus-Statistiken, die verzeichnen, wie viele Spieler bestimmte Meilensteine innerhalb des Spiels erreicht haben. Zum Beispiel viele Level-80-Charaktere es gibt oder wie viele von ihnen den aktuellsten Patch erreicht haben.

Die Zahlen von LuckyBancho sind eine Schätzung und somit weder zu 100 % korrekt noch offiziell. Sie können aber als ein ungefährer Richtwert dienen und zeigen eine Tendenz an.

Wie sieht’s bei euch aus? Seid ihr einer der Spieler, die beschlossen haben, FFXIV eine Chance zu geben? Oder seid ihr einer der Rückkehrer, die vor Endwalker noch schnell aufleveln und Gear sammeln wollen? Oder vielleicht keins von beidem?

Schreibt es uns in die Kommentare und erzählt, was ihr von dem aktuellen FFXIV-Hype haltet.

