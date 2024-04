Spieler steckte fast 200 Stunden in ein MMORPG, um die Stimme seines verstorbenen Kumpels zu hören

Ein enger Freund des verstorbenen Synchronsprechers Stephen Critchclow verbrachte haufenweise Stunden in FFXIV, um die Stimme seines Freundes zu hören.

Nachdem der britische Schauspieler Stephen Critchclow am 19. September 2021 im Alter von 54 Jahren verstarb, wurde seine Stimme und sein Talent nicht nur von der Film- und Theaterwelt vermisst, sondern auch von der Gaming-Community.

Um welche Stimme geht es? Er ist bekannt als die Stimme von Graf Edmont de Fortemps (englische Stimme) und als Erzähler in der Heavensward-Erweiterung von Final Fantasy 14. Nach seinem Tod versammelten sich Spieler aus aller Welt in FFXIV, um ihn zu ehren. Sie trafen sich am Haus Fortemps in Ishgard.

Robert Harper, ein langjähriger Freund von Critchlow, war beeindruckt von der Wärme, mit der die FFXIV-Community seinen Freund ehrte. Obwohl er selbst seit über 40 Jahren leidenschaftlicher Gamer war, hatte er dem MMORPG noch nie zuvor eine Chance gegeben. Doch als der erste Jahrestag (2022) von Critchlows Tod näher rückte, entschied er sich, dem Spiel eine Chance zu geben.

Dazu sagte er Folgendes:

Als der Jahrestag von Stephens [Tod] näher rückte, begann ich über ihn nachzudenken, unsere Zeit zusammen in den 90ern, und erinnerte mich daran, wie liebevoll die Final Fantasy XIV-Community von ihm dachte. Und ich dachte: Ich möchte das erleben, was sie alle erlebt haben. Ich möchte erforschen und finden und kämpfen, um mich durch die Geschichte zu arbeiten, damit ich meinen alten Freund in Heavensward so großartig auftreten hören kann. Robert Harper GamesRadar

Nach 194 Stunden Spielzeit war es endlich so weit

Wie verlief die Reise durch Eorzea? Er tauchte tief in das Spiel ein, motiviert von dem Wunsch, die Stimme seines Freundes zu hören und seine Erinnerungen zu ehren. Harper verbrachte unzählige Stunden in dem Spiel, levelte seine Crafter und Sammler hoch. Doch sein eigentliches Ziel war es, die Stimme seines Freundes zu hören, und er war fest entschlossen, dies vor dem Jahrestag von Critchlows Tod zu erreichen.

Am 6. September 2022, kurz vor dem Jahrestag, erreichte Harper endlich Heavensward. Dort erlebte er den bewegenden Moment, als die Eröffnungssequenz von niemand anderem als Critchlow gesprochen wurde.

Hier könnt ihr den Moment auf X sehen:

Harper teilte seine emotionale Erfahrung auch im Final Fantasy XIV -Subreddit. Der Beitrag hat über 5.000 Upvotes und mehr als 200 Kommentare.

Dort schildert er den Augenblick, als er zum ersten Mal seine Stimme in FFXIV vernahm:

Ich kam gestern Abend gegen 2 Uhr morgens dort an und es war emotional. Fast 200 Stunden Spielzeit, ich habe mich intensiv mit dem Spiel beschäftigt und nach den letzten Szenen von A Realm Reborn hörte ich schließlich die Stimme meines Freundes. Es macht mir nichts aus, zuzugeben, dass ich ein paar Tränen vergossen habe. Ich liebe dich, Critch, alter Kumpel. Robert Harper auf Reddit

Wie hatten sich die beiden kennengelernt? Die beiden hatten sich laut GamesRadar in den 90er Jahren am Set der BBC Radio Drama Company kennengelernt und eine enge Freundschaft entwickelt, während sie gemeinsam auf Sendung gingen. „Wir bekamen beide einen Vertrag, um für ein Jahr Teil der BBC-Hörspielfirma zu sein“, verriet Robert Harper.

Es gab keinen Tag, den ich mit Stephen verbracht habe, der nicht viel Gelächter beinhaltete , sagt der Schauspieler über seinen verstorbenen Freund. Er konnte einen Raum im Handumdrehen zum Lachen bringen .

