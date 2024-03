Spieler sagt: Er zockt seit 20 Jahren MMORPGs und hat alles gesehen, aber ein Spiel hat ihn jetzt voll erwischt

Ein MMORPG-Veteran von über 20 Jahren schreibt auf reddit über seinen aktuellen Run in Final Fantasy XIV. Ausgerechnet das mittlerweile über 10 Jahre alte Game schaffte es, ihn mit einem versteckten Dungeon – im besten Sinne – zu überrumpeln.

Wer ist der Spieler? Der Spieler, um den es geht, nennt sich soviman1 auf reddit. Er zockt nach eigener Aussage seit mittlerweile über 20 Jahren MMORPGs. Dazu schreibt er auch: Ich hatte den (zugegebenermaßen bitteren) Eindruck, dass ich schon alles gesehen hatte. Ich bin angenehm überrascht, dass ich mich geirrt habe.

Denn aktuell gibt soviman1 dem japanischen Game Final Fantasy XIV eine zweite Chance. Er versuchte sich bereits kurz nach Release an der 1.0-Version, die zwischen 2010 und 2012 live war. Die Inhalte seit dem Relaunch 2013 mit Final Fantasy XIV: A Realm Reborn sieht er jetzt zum ersten Mal. Dabei hat ihn eine Content-Art ganz besonders überrascht.

Was für ein Inhalt hat den Spieler so begeistert? Die Inhalte, die reddit-User soviman1 so vollkommen von links außen erwischt haben, sind die Schatzkarten in Final Fantasy XIV. In seinem Post schreibt er, dass er die ersten während der Leveling-Phase in A Realm Reborn erhalten habe. Diese kleinen Kampfeinheiten mit kleiner Belohnung, wären ihm aber nicht besonders im Gedächtnis geblieben.

Zusammen mit seiner Ehefrau wagte er sich ein paar Tage später an eine Karte mit dem Sicherheitshinweis, dass der Inhalt für eine 8-Mann-Gruppe auf Level 60 sei. Mit etwas Anstrengung besiegten sie die spawnenden Mobs. Hier gab es die erste Überraschung – Ein Portal erschien und startete einen komplett neuen Dungeon.

soviman1 kannte den Inhalt noch nicht und war komplett geflasht von der Mechanik: Zu zweit kämpften sie sich durch mehrere Räume mit Schatzkisten in der Mitte. Jedes Mal, wenn alle Gegner erledigt waren, erhielten sie wertvolle Items und mussten zwischen zwei Türen zum Weiterkommen wählen. Einmal wählten sie falsch und wären fast rausgeworfen worden.

Bei ihrem ersten Run schafften sie es bis zum fünften Raum, bevor endgültig Schluss war. soviman1s Fazit:

Ich fühlte mich wie der Typ aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, der als Erster versucht, den richtigen Gral zu finden und ich hatte … schlecht gewählt. […] Dieses Spiel ist wirklich etwas Besonderes.

Worum geht es bei den Schatzkarten? Den Dungeon, der soviman1 so begeistert hat, gehört zu den Schatzkarten-Dungeons in Final Fantasy XIV. Öffnet man sie, bekommt man einen Ausschnitt aus einem Bereich des Base-Games oder einer der Erweiterungen gezeigt. Findet man den Ort, kann man die Karte dort aktivieren. Es spawnen dann immer Gegner passend zum aktuellen Level. Besiegt man sie, erhält man Loot.

Die Karten auf Level 60, 70, 80 und 90 hingegen sind besonders: Hier gibt es die Chance, ein Portal zu spawnen, hinter dem sich dann eine Art Glücksspiel-Dungeon verbirgt. Je höher das Level der Karte, desto bunter und komplexer werden die Dungeons. Später wählt man teilweise keine Türen mehr, sondern dreht im wahrsten Sinne des Wortes am Roulette oder spielt Karten, um den Loot zu erhöhen.

Je mehr Räume ihr in einem Schatzkarten-Dungeon schafft, desto bunter und prächtiger werden sie – und desto besser wird der Loot!

Der Loot selbst besteht aus nur in diesen Dungeon erhältlichen Mounts, Begleitern und Rohstoffen, mit denen schicke Kleidungsstücke oder auch Möbel für das Player-Housing gecraftet werden können. Alle Items aus diesen Dungeons sind unter den Spielern hochbegehrt und gehen für viel In-Game-Geld über den Tresen.

Final Fantasy XIV ist ein Sandbox-MMORPG und bringt damit neben den Genre-gewohnten Inhalten wie Raids und Dungeons auch eben lustige Gruppeninhalte wie die Schatzkarten. Es gibt grundsätzlich für jeden passende Inhalte und immer etwas zu tun. In Dawntrail soll jedoch eine bestimmte Sache anders lafuen: Chef bereut eine Entwicklung beim MMORPG Final Fantasy XIV: Dawntrail soll’s besser machen