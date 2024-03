Final Fantasy XIV: Yoshi-P bereut eine Entwicklung des MMORPGs – Dawntrail soll es besser machen

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Was bedeutet das für Dawntrail? Naoki Yoshida gibt an, dass das Team für zukünftige Inhalte einen etwas anderen, alten Weg einschlagen möchte, um jedem Eorzea-Helden die bestmöglichen Herausforderungen zu bieten. Wie das im Detail gelingen soll, ist aber noch unklar. Wir müssen uns wohl bis zum Release der kommenden Erweiterung Dawntrail im Sommer 2024 gedulden.

Final Fantasy XIV ist laut Yoshi-P wie so ein Plattformer ohne Löcher, der viel Komfort, aber wenig Herausforderungen bietet. Und weil es kaum Herausforderungen gibt, die man überwinden muss, fehlt es an Erfolgserlebnissen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to