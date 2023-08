Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt ihr zu Dawntrail? Spricht euch die neue Erweiterung an? Und welche Wünsche habt ihr an die neuen Jobs?

Inhaltlich soll die neue Erweiterung eine Art „Urlaub“ nach den Ereignissen von Endwalker darstellen . Yoshida erklärt das so: „Ihr habt gerade nicht nur ganz Hydaelyn gerettet, sondern irgendwie auch das gesamte Universum. Also dachten wir, wir gönnen euch eine kleine Pause.“

Was ändert sich an den Systemanforderungen? Die Mindestanforderungen gehen mit dem Update ordentlich nach oben:

Was wissen wir über die Jobs? Hier mangelt es derzeit noch an Details. Fest steht nur, dass es einen Nahkampf- und einen magischen Fernkampf-DPS geben wird. Allerdings gibt es schon Spekulationen, denn der Chef des Spiels, Naoki Yoshida, gibt mit seinem T-Shirt immer versteckte Hinweise.

Das dritte Gebiet der Erweiterung heißt Yak Tel und ist eine Waldregion. Auf einer Folie der Präsentation heißt es: Das Laub ist so dicht, dass der Waldboden nur wenig Sonnenlicht abbekommt. Hier befinden sich die Hauptsiedlungen von Turals Hrothgar und Mamool Ja, und es gibt atemberaubende Cenoten, in denen sich azurblaue Teiche und Quellen befinden.

In der Präsentation heißt es: Vor mehr als tausend Jahren, lange bevor das Tuliyollal entstand, war Urqopacha das stolze Herz des Riesenreichs, das sich über das gesamte Yok Tural erstreckte. Während ihre Nachkommen in der Region weiterleben, sind von den glorreichen Tagen des Reiches nur noch Ruinen übrig.

Was wissen wir über die Gebiete? Mit Dawntrail geht es auf einen komplett neuen Kontinent, in dessen Zentrum die Hauptstadt Tuliyollal steht. Optisch scheint die neue Region von mesoamerikanischer und indonesischer Kultur inspiriert zu sein.

So geht es nach dem Release weiter: Nach dem Release von Dawntrail wird es wieder einige große Updates im gewohnten Rhythmus geben. Normalerweise erscheint etwa alle 4 Monate ein Patch mit einer ganzen Zahl, also etwa Patch 7.1 oder 7.2. Dazwischen gibt es noch kleine Updates.

Insgesamt fällt der Inhalt der neuen Erweiterung damit mindestens so groß wie in Endwalker aus.

