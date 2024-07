Für den süßesten neuen Begleiter in Final Fantasy XIV solltet ihr die Hauptquest in Dawntrail links liegen lassen

Wenn in Final Fantasy XIV eine neue Erweiterung an den Start geht, spielen die meisten Spieler erst einmal die Hauptquest. Doch für einen der süßesten neuen Begleiter in Dawntrail lohnt es sich jetzt, die MSQ direkt links liegen zu lassen.

Was ist das für ein Begleiter? Der absolut hinreißende Begleiter, um den es hier geht, ist etwas ganz besonders: Ein sprechender und auf zwei Beinen laufender Maiskolben. Mit Pinsel-artigem Pferdeschwanz auf dem Kopf und einem Tuch im Tural-Style um die Schulter geschwungen.

Wenn ihr den Minion mit /streicheln berührt, öffnen sich die grünen Blätter um den Mais vor Freude. Und nutzt ihr das Kommando /stups , springt er aus der grünen Hülle und fällt wieder zurück.

Der Minion heißt Meister Mais und sieht so aus:

Der cute neue Begleiter kann bald euch gehören.

Welche Quests müsst ihr erledigen? Die Quest-Reihe, die euch Meister Mais freischaltet, startet in Turals Hauptstadt Tuliyollal. Ihr sucht bei X: 16.4 und Y: 12.8 nach dem NPC Maiskolbiges Wesen . Wir haben euch den Quest hier auf der Map markiert – lauft zum roten X:

Sprecht mit dem maiskolbigen Wesen und nehmt die Quest Der Beginn einer hungrigen Reise an. Eure erste Aufgabe wird es sein, Maiskolben an Stadtbewohner zu verteilen. Bei Abschluss erhaltet ihr Tural-Mais und schaltet die nächsten Quest frei.

Seid ihr am Ende der Questreihe angekommen, bleibt der Meister Mais dauerhaft als Minion bei euch.

Eine Quest so gut, da kann die Hauptquest auch mal warten

Was macht die Quest so gut? Die Story um Meister Mais macht richtig Spaß: Zum einen wirft euch der Mais immer wieder Wortspiele rund um – was auch sonst – Mais um die Ohren. Zum anderen ist alles gespickt mit Witzen, wie aus der beliebten Quest-Reihe rund um Hildibrand Manderville.

Die Hildi-Quests sind seit der 1.0er Iteration von Final Fantasy XIV ein fester Bestandteil des Spiels. Darin begleitet ihr Hildibrand Manderville, einen Privatdetektiv, bei seiner Arbeit. Mit dabei ist auch Nashu Mhakaracca, Hildibrands Sidekick mit Hang zu explosiven Gadgets.

Die Quests zeichnen sich durch ihren derben, überzogenen Humor und die entsprechend wilden dazugehörigen NPCs aus. Wer es mit Anime- bzw. Manga-artigem Humor hat, wird sich köstlich amüsieren. Und eben auch die Quests um Meister Mais fallen in diese Kategorie.

Empfehlenswert ist der Quest übrigens besonders auch auf Englisch: Das Lokalisierungsteam rund um Koji Fox ist dafür bekannt, dass sie sich bei der Übersetzung aus dem Japanischen ein paar mehr Freiheiten rausnehmen. Für die Mais-Quests bedeutet das, dass sie euch mit Corn-Puns überschütten, bis sie euch zu den Ohren rauskommen.

Während ihr euch diese Quest-Reihe unbedingt ansehen solltet, gibt es wiederum eine, die ihr unbedingt bis zu einem gewissen Punkt in der Hauptquest liegen lassen solltet: Sie spoilert euch nämlich besagte Hauptquest. Alles dazu haben wir hier für euch: Spieler von Final Fantasy XIV warnen: Lasst eine Neben-Quest lieber erstmal aus