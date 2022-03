Im Moment hat kein anderes Spiel auf Twitch ein so großes Wachstum wie World of Warcraft. Obwohl das mittlerweile 18 Jahre alte MMORPG gerade in letzter Zeit schwächelte, ist kein anderes Spiel im Genre gerade so beliebt. MeinMMO erklärt, woran das liegt.

So steht WoW gerade auf Twitch: Laut der Analyse-Website sullygnome(LINK) ist World of Warcraft gerade der Top-Trend auf Twitch. Mit 75 % Wachstum steht es vor League of Legends und Destiny 2, trotz des Releases der neuen Erweiterung Witch Queen.

In den vergangenen 3 Tagen kommt das MMORPG mit 6.881.055 Zuschauerstunden auf Platz 5 der meistgeschauten Spiele auf Twitch (Platz 1 ist Just Chatting und wird hier ignoriert). Damit steht WoW gerade vor Konkurrent Lost Ark, welches bisher der stärkste Vertreter des Genres war.

Schaut man auf den Graphen, dann sieht man eindeutig: seit dem 8. März 2022 gibt es einen großen Schub an Zuschauern. Fast 3-mal so viele Views, wie noch die Tage zuvor.

Man sieht den deutlichen Anstieg in der Grafik.

Warum wollen die Leute genau jetzt WoW sehen? Am 2. März 2022 erschien der neue Patch 9.2 für Shadowlands. Mit dem letzten Patch der Erweiterung wurde auch der letzte Schlachtzug eröffnet: das Mausoleum der Ersten.

Am 8. März öffnete auch die letzte Schwierigkeit, der mythische Modus des Raids. Damit startete das große World First Race in WoW: Shadowlands. Das Event findet zu jedem neuen Raid statt und lockt jedes Mal zehntausende Zuschauer an.

World First Race lockt zehntausende Zuschauer an – Aber der größte WoW-Streamer schläft

Was genau ist das World First Race? Beim World First Race schlagen sich die größten und besten Gilden der Welt darum, wer alle Bosse als erstes besiegen kann. Im neusten Schlachtzug gibt es 11 Bosse mit dem Allianz-König Anduin Wrynn als 8. Boss und dem Kerkermeister als Endboss.

Das World First Race ist jedes Mal mit Prestige verbunden und mit einem großen Event verknüpft. Die Gilden zeigen, was sie können und profitieren davon, dass Fans ihnen zusehen wollen. Dementsprechend sind die größten Kanäle im Moment jene von Pro-Gamern aus WoW oder den Gilden selbst.

Traditionell gibt es hier seit einigen Patches schon einen Streit zwischen Liquid (ehemals Limit bzw. Complexity Limit) aus den USA und Method aus Europa. Die beiden Gilden liefern sich jedes Mal ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz.

Im Moment haben 5 Gilden weltweit bereits 6 Bosse gelegt und hängen gerade an Halondrus (via wowprogress). Unter den Top 10 der Welt ist übrigens auch die deutsche Gilde Aversion.

Was macht Asmongold? Erstaunlicherweise zeigt sich der eigentlich weltweit größte Streamer zu World of Warcraft überhaupt nicht. Asmongold (Titelbild) hat sich trotz immer wiederkehrender Ablenkungen zu großen Events, wie neuen Patches, immer wieder in WoW gezeigt.

Er hat lediglich zum Release von Patch 9.2 für etwa 3 Stunden lang World of Warcraft auf Twitch gespielt. Seitdem ist jedoch sein Haupt-Content nach wie vor Lost Ark und mittlerweile auch Elden Ring. Selbst New World hat er sich noch einmal angesehen.

Asmongold gehört nicht zu den besten Spielern der Welt in WoW und nimmt nicht am World First Race teil. Dennoch hätte er vermutlich von dem neuen Hype profitieren können. Vielleicht zeigt er sich aber zum nächsten Addon wieder im MMORPG:

