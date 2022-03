WoW enthüllt das neue Addon – Es gibt endlich einen Termin

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft wird schon bald enthüllt. Die Entwickler haben einen festen Termin dafür angekündigt.

In World of Warcraft spielen die meisten gerade den Patch 9.2, das Ende der Ewigkeit. Doch schon lange gieren die Fans auf die nächste Erweiterung, die Azeroths Helden hoffentlich wieder in die Heimat führt. Jetzt hat Blizzard eine Roadmap für die kommenden Wochen veröffentlicht – und dort haben wir auch die Ankündigung der nächsten WoW-Erweiterung!

Was ist passiert? Über Twitter hat der offizielle Warcraft-Kanal mit den Worten „Die nächste Erweiterung ist am Horizont. Seid dabei.“ den Hype der Warcraft-Fans einmal mehr entfacht. Das Datum zur Enthüllung des nächsten Addons wurde angekündigt.

Wann wird das WoW-Addon angekündigt? Das wird am 19. April 2022 der Fall sein – also in knapp 6 Wochen. Bis dahin wird in World of Warcraft noch eine ganze Menge geschehen, immerhin warten noch 1-2 Cinematics auf die Spieler, das World-First-Rennen im Kampf gegen den Kerkermeister steht an und noch einige Kapitel der Story-Kampagne stehen aus. Es ist also genug Inhalt da, um die Wartezeit bis zur Ankündigung abzufedern.

Was wird das für eine Erweiterung? Dazu gibt es bisher nur Spekulationen. Viele vermeintliche Leaks und erstes Datamining gehen von einem Addon aus, das seinen Fokus auf die Drachen legt. Wir haben ein mögliches Szenario für „Die Dracheninseln“ bereits ausführlich vorgestellt.

Was kommt noch? Der Zeitplan hat noch ein paar weitere, spannende Termine für alle Blizzard-Fans bereitgehalten. So kommen noch:

Eine neue Hearthstone-Erweiterung, die wird am 15. März enthüllt.

Ein Warcraft-Mobile-Game, das wird im Mai enthüllt.

Die kommenden Wochen und Monate dürften für Blizzard-Fans also ein Fest werden und die Vorfreude auf künftige Inhalte noch mehr schüren – sollte es den Entwicklern denn gelingen, den Nerv der Community zu treffen.

Freut ihr auch auf die Ankündigungen? Welche Erweiterung würdet ihr gerne sehen?