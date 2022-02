Eine weitere Ankündigung von Blizzard sorgt für Aufsehen. Warcraft wird endlich Mobile – und das viel früher als gedacht.

Warcraft-Fans erleben in dieser Woche eine schöne Ankündigung nach der nächsten. Nicht nur wurde Boosting-Communitys Einhalt geboten, sondern auch das Cross-Faction-Play angekündigt, bei dem Horde und Allianz gemeinsam spielen können. Kaum einen Tag später hat Blizzard ein weiteres kleines Highlight enthüllt:

Warcraft bekommt noch in diesem Jahr ein Mobile-Spiel.

Woher stammt die Info? Direkt von Blizzard aus dem Finanzbericht des 4. Quartals des Geschäftsjahres 2021. Der wurde gestern Abend, am 3. Februar 2022, veröffentlicht.

Was wurde genau gesagt? Im Finanzbericht findet sich eine Zeile, die – ins Deutsche übersetzt – sagt:

Blizzard plant substantielle neue Inhalte für das Warcraft-Franchise im Jahr 2022, einschließlich neuer Erfahrungen für World of Warcraft und Hearthstone und wird dafür sorgen, das vollkommen neuer Warcraft-Mobile-Content zum ersten Mal in die Hände der Spieler gelangt.

Damit ist wohl eindeutig bestätigt, dass Blizzard noch für dieses Jahr ein Warcraft-Mobile plant, das ihr bald auf euren Smartphones spielen könnt.

WoW als Mobile-Game? Eher nicht … aber was dann?

Ist der Release wirklich schon in 2022? Ob der Release bereits in diesem Jahr ansteht, das ist fraglich. Der Text ist nicht ganz eindeutig formuliert, sodass es auch bedeuten könnte, dass Warcraft Mobile im Jahr 2022 lediglich in einen Alpha- oder Beta-Test startet. In jedem Fall ist aber wohl festgesetzt, dass es in diesem Jahr in irgendeiner Weise losgehen soll.

Was für ein Spiel könnte das sein? Das ist nach wie vor die große Frage. Nicht alle Spiele eignen sich für Mobile und wer auf eine Portierung von World of Warcraft wartet, der wird wohl in die Röhre schauen.

Ein bereits auf dem Mobile-Markt etabliertes Genre mit den beliebten Blizzard-Helden wäre durchaus möglich, etwa ein Helden-Sammel-Spiel oder ein Mobile-Strategiespiel.

Konkrete Informationen gibt es aber noch nicht. Es bleibt also wohl abzuwarten, ob uns Blizzard in den nächsten Wochen und Monaten mehr Informationen gibt oder wir auf eine spontane Enthüllung warten müssen.

Was haltet ihr von einem Warcraft Mobile? Freut ihr euch auf einen neuen Titel aus dem Warcraft-Universum? Oder könnt ihr Mobile-Games einfach nichts abgewinnen?