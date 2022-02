WoW dreht auf: Horde und Allianz spielen bald gemeinsam!

World of Warcraft hat eine Bombe platzen lassen: Allianz und Horde können bald gemeinsam Dungeons, Raids und PvP spielen.

Nach vielen Monaten und Wochen der schlechten Nachrichten rund um Blizzard und World of Warcraft, scheint es nun wieder gute Meldungen zu geben. Erst gestern verkündeten die WoW-Entwickler das Aus für „Boosting Communitys“, kurz darauf wurde die nächste Katze aus dem Sack gelassen:

Allianz und Horde können bald gemeinsame Gruppen bilden, um Dungeons, Raids und gewertetes PvP zu bestreiten. Das „Cross-Faction-Play“ kommt.

Was wurde gesagt? In einem ziemlich langen Beitrag geht Blizzard auf die Pläne ein, die sie mit dem „Cross-Faction-Play“, also dem fraktionsübergreifendem Zusammenspiel von Horde und Allianz, geplant haben.

Grundsätzlich gab es bei der Entwicklung dieses Features zwei Ziele, die den Entwicklern besonders wichtig waren:

Fokus auf organisiertes, instanziertes Gameplay: Wo Spieler sich zwangsweise zu Gruppen zusammenfinden müssen, sollten Barrieren abgeschafft werden. Das Feature wird demnach für Dungeons, Schlachtzüge und gewertetes PvP aktiviert.

Freiwilligkeit ist eine wesentliche Voraussetzung: Das ganze System soll freiwillig und optional sein. Wer nur mit Spielern der eigenen Fraktion spielen möchte, der kann das weiterhin tun. Normale „Random-Gruppen“, etwa beim Leveln oder dem zufälligen Besuch eines Dungeons, werden auch weiterhin nur aus Spielern der eigenen Fraktion bestehen. Es soll eine Option sein, aber kein Zwang.

Was bedeutet das im Klartext? Sobald das Feature aktiviert wird, können die Spieler eine Reihe von Aktionen und Funktionen mit Mitgliedern der feindlichen Fraktion nutzen. Darutner fallen:

Das Einladen in eine Gruppe, wenn beide Spieler BattleTag- oder Real-ID-Freunde oder Mitglieder einer fraktionsübergreifenden WoW-Community sind.

Organisierte Gruppen im Dungeonbrowser (Mytische Dungeons, Schlachtzüge, Arena, Schlachtfelder) stehen beiden Fraktionen offen. Der Gruppenanführer kann entscheiden, ob er gemischte Gruppen zulassen will.

Gilden und Inhalte mit zufälliger Spielerzuweisen („Random-Dungeons“, zufällige Schlachtfelder) sind weiterhin nur für eine Fraktion. Das ist notwendig, um die Freiwilligkeit des Features zu gewährleisten.

Wie ist das in der offenen Welt? Die Spieler können sich zwar in der offenen Welt bereits zusammenschließen und einen gemeinsamen Gruppen-Chat nutzen, doch die Gesinnung der Charaktere bleibt die gleiche. Ein Orc und ein Nachtelf im Kriegsmodus können sich weiterhin gegenseitig angreifen, selbst wenn sie in derselben Gruppe sind.

Bei welchen Inhalten geht das nicht? Aufgrund einiger Gegebenheiten können nicht alle Instanzen und Raids zu Beginn des Features mit einer gemischten Gruppe gespielt werden. Darunter fallen:

Die Schlacht von Dazar’Alor

Die Prüfung des Kreuzfahrers

Die Eiskronenzitadelle

Einige weitere mit fraktionsabhängigen Inhalten

Der Grund dafür ist, dass diese Dungeons und Raids einen unterschiedlichen Verlauf, je nach Fraktion haben. Diese Instanzen müssen zuerst überarbeitet werden, bevor das Cross-Faction-Play auch dort funktioniert, das wird aber wohl nicht bis Patch 9.2.5 möglich sein.

Wann kommt das Ganze? Das System soll mit Patch 9.2.5 integriert werden und der dazugehörige PTR soll kurz nach dem Release von Patch 9.2 starten. Das ist zwar ein recht großes Zeitfenster und kann so ziemlich alles zwischen 3 und 9 Monaten bedeuten, ist damit aber wohl noch immer früher als gedacht. Denn die meisten sind davon ausgegangen, dass Blizzard ein solches System frühestens mit der nächsten Erweiterung 10.0 angehen wird.

Blizzard will Skeptiker nicht vergessen

Die Entwickler sind sich vollkommen dessen bewusst, dass diese Entscheidung nicht bei allen Spielern gut ankommen wird. Immerhin verbinden viele Spieler etwas mit ihrer Fraktion und sind der Ansicht, dass es keine Kooperation zwischen Horde und Allianz geben sollte.

Dazu schreiben die Entwickler:

Bei der BlizzCon 2019 wurden wir von einem Gast auf das fraktionsübergreifende Spielen angesprochen und damals antworteten wir noch, dass die Trennung zwischen Allianz und Horde eine Säule dessen sei, was Warcraft zu Warcraft macht. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das eine zu starke Vereinfachung. In Wahrheit ist die Identität der Allianz und der Horde wesentlich für Warcraft. Und auch wenn diese Identität oft von Uneinigkeit und offenem Konflikt geprägt war, konnten wir auch schon beobachten, dass Allianz und Horde seit Warcraft III (insbesondere auch beim letzten Mal, als ein Warcraft-Kapitel „Ende der Ewigkeit“ hieß…) Gemeinsamkeiten finden und zusammenarbeiten. Und Beispiele für Kooperation in World of Warcraft selbst gibt es auch unzählige. Wir haben die Hoffnung, dass diese Änderungen sogar dazu beitragen, die Fraktionsidentität zu stärken. Denn so können mehr Spieler in der Fraktion spielen, deren Werte, Aussehen und Charaktere sie ansprechender finden, und fühlen sich nicht gezwungen, sich zwischen ihren persönlichen Vorlieben und der Möglichkeit zu entscheiden, mit Freunden zu spielen. Nach den Ereignissen von Battle for Azeroth herrscht ein unsicherer Waffenstillstand zwischen Allianz und Horde. Die Fraktionen sind immer noch verfeindet und auch wenn einige ihrer Anführer in den Schattenlanden zusammenarbeiten, gibt es unzählige Mitglieder beider Fraktionen, die die Kriegsverbrechen der jeweils anderen Seite nie vergeben oder vergessen werden. Für jede Jaina gibt es einen Genn, und das wird sich so bald nicht ändern. Aber warum sollten Spieler nicht eigene Entscheidungen treffen können? Vor allem in Situationen, die auf Zusammenarbeit ausgelegt sind und in denen sich die Geschichte darum dreht, gemeinsam dunkle Bedrohungen abzuwehren?

Was haltet ihr davon? Eine wunderbare Sache, dass Blizzard endlich Cross-Faction-Play einführt? Oder ist das eine Fehlentscheidung und nur der „nächste Sargnagel von WoW“?