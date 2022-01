WoW: Hat dieser Entwickler die Story alleine ruiniert?

Ein Gerücht geistert durch das Internet. Alex Afrasiabi soll im Alleingang die Story von Sylvanas in World of Warcraft ruiniert haben. Doch stimmt das?

In den letzten Tagen geistert eine recht brisante These durch das Internet. Der aktuelle Zustand der Story von World of Warcraft sei einzig und allein auf einen ungeliebten Entwickler zurückzuführen: Alex Afrasiabi. Aber ist da wirklich etwas dran?

Was ist bei WoW gerade los? Die Community rund um World of Warcraft ist – zumindest zu einem großen Teil – mit der Handlung gerade nicht zufrieden. Vor allem die Entwicklung von Sylvanas und der daraus folgende starke Fokus auf sie stößt vielen Spielern sauer auf. Die Kritik, die immer wieder aufkommt, ist: Das Story-Team von World of Warcraft ist schlecht, sie ruinieren die Lore des Spiels und machen tolle Charaktere kaputt.

In den letzten Tagen kam dann das Gerücht auf: Der ehemalige Story-Chef von World of Warcraft, Alex Afrasiabi, habe die Geschichte von Sylvanas absichtlich „kaputt gemacht“, um dem WoW-Team eines auszuwischen, bevor er im Zuge der Ermittlungen rund um den Sexismus-Skandal gekündigt wurde.

Woher stammt das Gerücht? Das Gerücht kam durch den YouTuber Bellular in Umlauf, der in einem Tweet schrieb:

„Schon irgendwie wild, dass Afrasiabi sich dazu entschied, einen letzten Lacher mit Sylvanas zu haben, ihren Handlungsbogen so ziemlich zu zerstören und dafür zu sorgen, dass die übrigen Story-Schreiber nun in einer komischen Position sind. Es zeigt sich, dass unsere “WTF ist dieser Schrott’-Reaktion auf Battle for Azeroth gut begründet war.“

Bellular bezog sich auf einen Tweet von Ian Bates, dem „Red Shirt Guy“, der wiederum Bezug auf Michelle Morrow nahm. Die ist Synchronsprecherin von Alleria (in Hearthstone) und soll behauptet haben, dass Afrasiabi die Geschichte von Sylvanas und Teldrassil im Speziellen erschaffen hat, um seinen ‘Rachefeldzug’ durchzuführen.

Morrow wiederum erklärte in ihrem Tweet:

Ich bin traurig über das geleakte Cinematic. [Sylvanas’] ganzer Charakter wurde für die schlechteste Story in der ganzen Geschichte von Warcraft geopfert. Ich habe von einer vertrauenswürdigen Quelle gehört, dass der Brand von Teldrassil die Idee von Afrasiabi war. Keine Ahnung. Egal, mein Mädchen ist jetzt dem Retcon zum Opfer gefallen.

Morrow erklärte, nachdem die Sache im Internet förmlich explodiert war, dass man ihren Tweet „überdramatisiert“ habe. Sie habe keine Worte wie „Rachefeldzug“ benutzt und lediglich festhalten wollen, dass der Brand von Teldrassil allein auf Afrasiabi zurückzuführen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aber ist da wirklich etwas dran? Ist die Antwort so leicht? Nein, meinen einige Content-Creator rund um WoW, wie etwa Taliesin. Der hat einige Verbindungen zu internen Quellen bei Blizzard und kommt zu dem Schluss: Es ist nicht ganz so einfach, wie es gerade aussieht.

Taliesin hat aufgrund regelmäßiger Besuche der BlizzCon und auch aufgrund seines YouTube-Channels einige Kontakte zu Blizzard. Er sagt, er hört oft Dinge, die ihm Entwickler im Vertrauen sagen – oft sind das nur kleine, lustige Anekdoten, manchmal aber durchaus wichtige Details aus der Entwicklung. Er will keine genauen Namen nennen, um die entsprechenden Personen nicht zu gefährden, betont aber deutlich: Er hat von mehreren Quellen das Gleiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Afrasiabi hat Story begonnen und das Team dann verlassen

Demnach sei der Brand von Teldrassil und die daraus resultierende Richtungsänderung von Sylvanas’ Story eine Entscheidung gewesen, die alleine von Alex Afrasiabi gefällt wurde. Der Rest des Story-Teams war mit diesem Schritt nicht einverstanden, konnte sich letztlich aber nicht durchsetzen.

Das bedeutet auch, dass Shadowlands und die ganze darauf basierende Story quasi nur das Zusammenfegen eines Story-Scherbenhaufens, den Alex Afrasiabi hinterlassen hat.

Taliesin würde aber nicht so weit gehen, Afrasiabi hierbei böse Absichten zu unterstellen. Seine Aufgabe als Story-Chef war es eben auch, eine Geschichte zu erschaffen, die Hype erzeugt und spannende Wendungen erschafft – und wohl kein Ereignis in der Geschichte von World of Warcraft wurde so wild diskutiert wie der Brand von Teldrassil. Es war ein wichtiger und durchaus beeindruckender Moment in der Geschichte.

Das Problem war wohl eher, dass Afrasiabi damals selbst noch nicht wusste, wo genau er dann mit der Geschichte hinwollte und das ganze WoW-Team sich im Grunde darauf verlassen musste, dass Afrasiabi seine Vision dann umsetzen und die Story zu einem sinnvollen Abschluss bringen kann.

Als Afrasiabi dann aufgrund der schweren Vorwürfe rund um den Sexismus-Skandal entlassen wurde, stand der Rest des WoW-Teams vor der angefangenen Story, die sie eigentlich nie haben wollten.

Neue Story beginnt erst mit Patch 10 – ist das “Baby” von neuem Story-Chef

Demnach befindet sich das Team aktuell noch in der Position, dass sie dem Charakter von Sylvanas und ihrem aktuellen Zustand irgendwie Rechnung tragen müssen, was den starken Fokus von Shadowlands auf Sylvanas’ Story erklärt.

Das ganze Chaos sorgt aber auch für ein wenig Hoffnung, denn andere Quellen sagen: „10.0 ist das Baby von Danuser“ – dem neuen WoW-Story-Chef. Es bleibt also für alle Lore-Fans zu hoffen, dass es in der kommenden Erweiterung deutlich kohärenter und durchdachter weitergeht, als das von Battle for Azeroth bis Shadowlands der Fall war.

Was haltet ihr von dieser ganzen Sache? Eine spannende Ansicht? Oder ist euch das letztlich egal, weil ihr am Ende einfach nur eine gute Story wollt, die aktuell nicht gegeben ist?

Bei Afrasiabi ist Blizzard übrigens noch weiter gegangen – alle Anspielungen auf ihn wurden aus dem Spiel entfernt.