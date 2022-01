WoW: „The Dragon Isles“ könnte all unsere Wünsche erfüllen

Der Leak zur WoW-Erweiterung „The Dragon Isles“ lässt Cortyn nachdenken. Vieles klingt gut – doch die Gefahr der Wiederholung alter Fehler ist da.

World of Warcraft sorgt bei mir gerade für einige Kopfschmerzen. Wer mich und meine Artikel ein wenig kennt, weiß auch, dass ich das Spiel nicht nur seit fast einem Jahrzehnt auf MeinMMO begleite, sondern auch schon seit „Vanilla“ regelmäßig und nahezu durchgehend spiele. Manchmal gibt es kleinere Pausen, aber im Grunde bin ich immer am Ball geblieben.

Gegenwärtig spiele ich so wenig WoW, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Von dem wöchentlichen Gilden-Abend und gelegentlichem RP abgesehen, tummle ich mich gerade lieber in anderen Spielen.

Umso mehr freuen mich die erste Leaks zur nächsten Erweiterung – egal, ob sie sich als Fake oder Wahrheit herausstellen. Ich mag das Spekulieren und Träumen, die Gedanken „Was wäre wenn“ zur nächsten Erweiterung. Vielleicht gibt es ja sogar Housing – bestimmt direkt nach dem Tanzstudio.

Der erste, halbwegs überzeugend wirkende Leak war zur Erweiterung „The Dragon Isles“. Und wenn das so kommt, wie geleakt, dürfte das ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung sein.

Shadowlands – Ich mochte viel, verstehe aber den Unmut

Viele Dinge sehe ich übrigens nicht so kritisch, wie der laute Teil der Reddit-Community von World of Warcraft. Mir hat das fremde Setting der Schattenlande gut gefallen. Die Absicht war, das Nachleben des Warcraft-Universums darzustellen und das ist recht gut gelungen. Da war für mich vollkommen logisch, dass das nur noch wenig mit Azeroth zu tun hatte.

Ich habe den Ardenwald geliebt und die mitunter verspielte Grausamkeit der Fae war toll.

Ich mochte die Bastion und die Kyrianer mit ihrer doch – für Sterbliche – schwer nachvollziehbaren Sicht, dass man alle Erinnerungen verlieren müsste.

Ich hab die dekadenten Venthyr gemocht, die Seelen läutern und sich dadurch ein Nachleben in Saus und Braus ermöglichen.

Shadowlands als Ganzes war recht unbeliebt, auch wenn der Start vielversprechend war.

Das alles war fremd und weit weg von dem, was Warcraft eigentlich ist – wurde aber leider durch einen sehr langweiligen Gegenspieler in Form des Kerkermeisters und immer mehr verschleierter Motive, die niemals etwas klarstellen, anstrengend gemacht.

Dazu kam die ganze Problematik des „Leute mehrfach in Inhalte zwingen, den sie nicht spielen wollen“. Ich habe viel Spaß in Torghast gehabt und mir hat auch der 100. Run noch gefallen. Allerdings habe ich auch volles Verständnis für alle Spieler, die keine Lust hatten, jede Woche in den Turm zu eiern, nur um sich legendäre Gegenstände verdienen zu können.

Leider ließ sich dieser Zwang bei fast allen Inhalten feststellen. Wer gut im PvP sein wollte, der musste ebenfalls PvE spielen, um an besonders gute Medien zu kommen. Wer im Raid erfolgreich sein wollte, musste sich durch PvP quälen und auch mythische Dungeons ins Visier fassen.



Fast immer war das Szenario: „Du möchtest gut in Content X sein? Dann musst du noch Y und Z spielen.“

Von diesem Gedanken muss World of Warcraft zwingend wegkommen. Manchmal ist eine Verzahnung der Systeme okay, doch in WoW hat das so Überhand genommen, dass die Spieler mehr Zeit in Inhalten verbringen, auf die sie gar keine Lust haben als in denen, die sie eigentlich spielen wollen.

Das ist natürlich kein Problem für all jene, die Spaß an der breiten Palette haben, die WoW bietet. Wer an allen Systemen Freude findet, dem macht diese Verzahnung nichts. Aber sind wir ehrlich:

Die Zahl der Spieler, die wirklich jeden Content genießt und auch über Monate genießt, ist gering.

The Dragon Isles – Leak macht Hoffnung

Wie vor jeder neuen Erweiterung tummeln sich im Internet immer wieder vermeintliche Leaks zur nächsten Erweiterung. Der bisher vielversprechendste – und aufgrund von Ingame-Daten auch überzeugendste – ist der Release des Addons „The Dragon Isles“.

Die Erweiterung würde zurück auf den Planeten Azeroth führen und die Heilung des Planeten im Fokus haben.

Den Leak zu „The Dragon Isles“ haben wir bereits ausführlich besprochen.

Mir gefällt so ziemlich alles, was der Leak bisher versprochen hat.

Furorion soll eine wichtige Rolle in der “The Dragon Isles”-Erweiterung einnehmen.

Das vornehmliche Setting, also die Dracheninseln, ist im Grunde noch ein unbeschriebenes Blatt. Ursprünglich war das Gebiet schon für Vanilla geplant, wurde am Ende aber nicht umgesetzt und lag bisher brach. Abseits von einigen Erwähnungen in der Story – wie zuletzt durch Furorion – gibt es quasi keine Informationen zu den Inseln.

Hier ist genug Platz für etwas „komplett Neues“, das aber zugleich nicht so fremd und unwirklich wie die Schattenlande ist.

Dass damit auch die Rückkehr nach Azeroth und einer „ursprünglichen“ Geschichte einhergehen würde, gefällt mir. Ich mochte die Drachen als Charaktere immer, gerade Ysera und Alexstrasza sind interessante Charaktere, von denen ich gerne nach dem Kataklysmus mehr erfahren hätte. Die kamen mir in den vergangenen Erweiterungen ein wenig zu kurz, auch wenn Ysera in Shadowlands ja wieder auftauchte.

Auch der zweite Aspekt des Leaks gefällt mir: Die Neugestaltung bereits bekannter Gebiete. Ich halte das Unterfangen, sämtliche Zonen noch einmal wie bei „Cataclysm“ zu überarbeiten, für zu groß. Aber mit jedem Content-Patch und im Verlauf der Handlung einige Gebiete zu modernisieren – das klingt verlockend. Einfach ein paar alte Klassiker auf den aktuellsten Stand bringen. Vielleicht ist die Lava-Schneise im Brachland inzwischen geschlossen worden? Wie hat sich Tanaris in den letzten Jahren entwickelt? Vielleicht so cool wie in der Hearthstone-Erweiterung? Was ist aus den Pestländern, sind die inzwischen vollends gereinigt?

Es gibt viel Potenzial für interessante und coole Neuerungen im alten Charme.

Zu den möglichen Spielsystemen rund um die „personifizierte Azeroth“ will ich mich nicht äußern. Das muss man erst im Detail sehen, um zu erkennen, ob das nur ein weiteres „Borrowed Power“-System oder etwas wirklich langfristig und durchdacht neues ist.

Azeroth wieder im Fokus – das könnte vielen gefallen.

Ein wenig unrealistischer finde ich die Ankündigung der schwarzen Drachen als spielbares Volk. Das ist zwar etwas, das Spieler sich seit vielen Jahren wünschen, aber eine Spezies, die einfach sämtliche kosmetische Optionen der anderen Spezies nehmen kann, klingt dann doch etwas zu merkwürdig, um wirklich der Gaming-Realität zu entsprechen. Es würde einfach die Identifikation mit all den anderen Völkern ruinieren.

Im Grunde klingt das vielversprechend. Denn die Dracheninseln sind schon lange in der Lore verankert, sollten sogar ursprünglich ein Teil von Classic sein.

Der Umstand, dass während der Erweiterung „alte Gebiete“ neu aufgehübscht werden, um die Heilung des Planeten voranzutreiben, dürfte auch vielen Spielern gefallen.

Wie immer heißt es: Das Beste hoffen

Am Ende ist es so, wie vor jeder neuen Erweiterung von World of Warcraft. Die Hoffnung ist da, dass Blizzard aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und mit Patch 10.0 und der neusten Erweiterung endlich mehr von dem liefert, was jede einzelne Spielergruppe will.

Doch wenn man ehrlich ist: Diese Hoffnung hege nicht nur ich, sondern auch viele andere seit Jahren. Nach Battle for Azeroth dachte man schon, dass es nicht noch weiter bergab gehen könnte – dann hat Shadowlands das Gegenteil davon bewiesen. Und natürlich weiß jeder, dass man exakt die gleiche Hoffnung wieder und wieder hegt und von außen betrachtet schon der eine oder die andere kritisch fragen könnte: Merkst du eigentlich noch was? Wenn das nach so vielen Jahren nicht besser wird, dann gib’ es doch auf!

Aber das will ich nicht. Für mich ist World of Warcraft ein wichtiges Stück meines alltäglichen Lebens gewesen und ein Spiel, zu dem ich einfach immer gerne zurückkomme. Es wäre schön, wenn die nächste Erweiterung dafür sorgt, dass das auch für viele Jahre wieder der Fall sein wird.

Hoffen wir, dass die Dracheninseln – sollten sie das nächste Addon sein – World of Warcraft wieder zu alter Stärke verhelfen und WoW zurück zu dem führen, was es einstmals so erfolgreich gemacht hat.

Immerhin: Inzwischen machen neue Hinweise das Drachen-Addon nur noch wahrscheinlicher …