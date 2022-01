WoW: Neues Addon „The Dragon Isles“ – Leak oder Lüge?

Ein vermeintlicher Leak zum nächsten Addon von World of Warcraft verspricht vieles, das gut klingt. Aber was genau sagt der Leak? Und kann da etwas dran sein?

Der finale Patch von World of Warcraft: Shadowlands ist bereits am Horizont zu erkennen. Doch mit dem nahenden Release von Patch 9.2 Ende der Ewigkeit, beginnt rund um World of Warcraft auch die beliebte „Leak-Saison“. Überall tauchen vermeintliche Leaks zur nächsten Erweiterung auf. Während viele davon oft nur dem Verstand eines Trolls entspringen, steckte so manches Mal schon mehr als nur ein Körnchen Wahrheit in den Leaks.

Daher werden wir auch dieses Mal einige dieser „Leaks“ vorstellen und euch die interessantesten Punkte erläutern.

Bedenkt allerdings, dass die allermeisten Leaks sich bei WoW-Erweiterungen im Nachhinein oft als Fälschung herausstellten, was es nur noch schwieriger macht, die tatsächlichen Leaks aufzudecken. Nehmt diese Leaks also nicht für bare Münze.

Neue Erweiterung soll „The Dragon Isles“ heißen

Laut dem Leak soll die nächste Erweiterung von World of Warcraft schlicht den Namen „The Dragon Isles“ tragen, also die Dracheninseln. Die wurden schon häufiger im Spiel erwähnt und aus der aktuellen Story geht hervor, dass Furorion sich dort wohl herumtreibt.

Das ganze Werbe-Material von Patch 10.0 soll den Satz „Azeroth has awoken!“ tragen, also „Azeroth ist erwacht!“

Wie endet Shadowlands? Der Leak erklärt auch, wie Shadowlands enden wird. Demnach wird der Kerkermeister in Patch 9.2 besiegt und der Planet Azeroth gerettet, doch gibt es „Konsequenzen“. Einige Dialoge, die nach dem Kampf ablaufen, sollen den neuen Zustand von Azeroth erklären, während Magni Bronzebart seine Diamantgestalt verliert und wieder zu einem normalen Zwerg wird.

Das Pre-Event, das in Patch 9.2.5 stattfinden wird, soll riesig sein. Es wird eine überarbeitete Version vieler Alter Events, wie die Erdbeben zu Ahn’Qiraj und den Invasionen, aber gleichzeitig ein riesiges Zeitwanderungs-Event, das quasi also „Mini-Saison der Meisterschaft“ abläuft und wichtige Dungeons und Raids rund um Azeroth im Fokus hat. Das Ziel dahinter sei, die Spieler mit der Geschichte von Azeroth vertraut zu machen, bevor es in 10.0 in die neue Story geht.

Zu den Feinden in diesen Events würden verrückte Troggs, Stacheleber, Mantid und die Elementarinvasionen zählen, die vor allem auf Kalimdor, den Östlichen Königreichen, Nordend und Pandaria stattfinden würden. Ein neuer, temporärer Boss wäre „Garaddon, Sohn des Galakrond“ – als oder Sohn des mächtigsten Drachen, der in der Urzeit von Azeroth existierte.

Furorion soll eine wichtige Rolle in der “The Dragon Isles”-Erweiterung einnehmen.

Was steckt in der neuen Erweiterung? Laut dem Leak eine ganze Menge. Eingeleitet soll das Ganze durch das „größte Cinematic, das Blizzard je produziert hat“ werden. Die ganzen geplanten Cinematics von Shadowlands wurden angeblich verworfen, um mit vollem Einsatz an diesem Video zu arbeiten. Es gibt viele Parallelen zum Original Launch-Trailer von WoW, aber das Cinematic endet damit, dass Azeroth „geboren“ wird. Dazu heißt es in Stichpunkten weiter:

„Azeroth die Ewige“ wird geboren und ist „eine Art Drache“.

Alle Weltseelen sind einzigartig und Azeroths Essenz hat den Planeten seit Äonen geformt.

Drachen sind direkt mit Azeroth verbunden und daher ist sie so etwas wie die Urmutter der Drachen.

Sobald die Spieler die Dracheninseln erreichen, müssen sie mit Azeroth zusammenarbeiten, um die Welt „neu zu formen“. Die Geschichte ist, dass der Planet in den letzten Jahrzehnten viel einstecken musste und dass das inzwischen arge Konsequenzen für die Bewohner hat.

Der Charakter von Azeroth wird wie „Leeloo aus das 5. Element“ beschrieben. Ein übermächtiges Wesen, mit dem Verstand eines Kindes. Die Spieler müssen ihr dabei helfen, die Kräfte freizuschalten, um den Planeten zu retten. Sie befindet sich in einem Tempel auf den Dracheninseln, zusammen mit Thrall und Furorion. Hier gibt es viel Story zum „Erdwächter“, während die drei versuchen zu schaffen, was Todesschwinge nicht gelang (bevor er irre wurde).

Azeroth hat einen eigenen Talent-Baum, der ähnlich wie die klassischen Talent-Bäume aussieht. Die Spieler helfen ihr, indem sie ihr durch diesen Talentbaum „Dinge beibringen“. Jedes dieser Talente kann auch vom Spieler genutzt werden, durch die „Weltverbindung“-Fähigkeit.

Es gibt neue Fähigkeiten, die ähnlich wie die Pakt-Fähigkeiten funktionieren, aber man muss sich nie dauerhaft auf etwas festlegen. Jeder bekommt die gleichen Fähigkeiten. Einige davon haben sekundäre Effekte, abhängig von der Zone, in der man sich befindet.

Eines der wichtigsten Features der Erweiterung soll das sogenannte „World Shaping“ sein, bei dem sich die Zonen im Laufe der Zeit massiv verändern. So soll man etwa aus einer Wüste einen Wald machen können. Das Gebiet habe einen großen Fokus auf die Story der Nachtelfen, die einen Weg suchen, mit der Hilfe von Azeroth den Teldrassil neu zu erschaffen.

Magni soll wieder ein normaler Zwerg werden. Ob das stimmt?

Gleichzeitig soll das „World Shaping“ aber auch neue Fähigkeiten in den einzelnen Gebieten freischalten, wie etwa Wasserwandeln, Fliegen, Teleportationen oder das leichtere Finden von Schätzen – Boni, wie man sie schon aus älteren, ähnlichen Spielsystemen kennt.

Im Verlaufe der Erweiterung soll sich dieses Weltenformen dann auch auf ältere Zonen überall auf Kalimdor und den Östlichen Königreichen auswirken, die im Laufe der Patches eine wichtige Rolle spielen und drastisch überarbeitet werden.

Einen großen Bösewicht soll es in Patch 10.0 übrigens nicht geben, sondern eher eine Reihe von kleineren Bedrohungen, darunter den zeitlosen Drachenschwarm, die Netherschwingen und einige besondere Proto-Völker auf den Drachen-Inseln – etwa ein Vorgänger-Volk der Troggs, das allerdings hochintelligent und weit entwickelt ist.

Neues Volk: Schwarze Drachen

Ein kleines Highlight und zugleich etwas eher verwunderliches scheint das neue, spielbare Volk zu sein – schwarze Drachen.

Die funktionieren in ihrer Grundlage wie Worgen, haben also zwei Gestalten. Einmal eine kämpferische Drachengestalt und eine humanoide Gestalt. Die humanoide Gestalt kann das Aussehen jedes anderen Volkes wählen – so, wie man es von Drachen in WoW bereits kennt. Sie haben aber zusätzlich einige kosmetische Anpassungen, wie Hörner, Schuppen oder Schwänze.

Die Drachengestalt wird hauptsächlich zum Reisen (als Flugreittier) und für zwei Volksfähigkeiten benutzt, ist also keine dauerhafte Gestalt zum kämpfen.

Geschichtlich handelt es sich dabei um recht junge, neue Drachen, die auf den Dracheninseln aufwachsen – nachdem die Drachen am Ende von Cataclysm ihre Magie verloren haben. Furorion will diesen Drachen (also den Spielern) beibringen, an der Seite der Sterblichen zu kämpfen, um Azeroth zu helfen und letztlich die Magie der Drachen wiederherzustellen.

Woher stammt der Leak? Aus dem Forum von MMO-Champion. Hier hat der Nutzer „ItsYourself“ auf einem „Wegwerf-Account“ viele Informationen zu dem nächsten Addon veröffentlicht. Laut eigener Aussage habe er die Infos von einem „Privaten Discord-Server der Entwickler“.

Beweisen lässt sich das allerdings nicht.

Auch wenn vermeintliche Leaks vor jeder Erweiterung wie Pilze aus dem Boden sprießen, sind sie doch oft interessant und laden dazu ein, genau darüber nachzudenken, was man denn eigentlich in der nächsten WoW-Erweiterung haben will.

Und wer weiß – vielleicht lag am Ende ja doch ein wenig Wahrheit in dem Leak …