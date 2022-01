Ein kleiner Schurke stellt in WoW: Burning Crusade Classic neue Rekorde auf. Er schlägt so schnell zu, dass Zauberwirker keine Chance haben.

Besonders in World of Warcraft Classic und Burning Crusade Classic ist das „Low-Level PvP“ eine ganz eigene Welt. Es gibt viele Geschichten von Schurken, die schon im Bereich von Stufe 10 bis 19 so stark sind, dass sie nahezu unaufhaltsam wirken. Doch anstatt sich auf besonderes hohe Angriffskraft zu spezialisieren, hat ein Schurke nun einen anderen Weg gewählt – er hat das Maximum an Angriffsgeschwindigkeit erreicht.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW Classic hat der Spieler exehntv einen Clip eingereicht, der seinen Schurken in PvP-Situationen zeigt. Sein Level-10-Schurke behauptet sich dabei in der Warsong-Schlucht gegen andere Spieler, bis hin zu Level 19.

Das alleine ist noch nicht so ungewöhnlich, gibt es doch viele Schurken-Twinks, die schon auf Stufe 10 recht stark sind. Doch der Troll-Schurke „Agmget“ verfolgt ein anderes Ziel als die meisten anderen Uber-Twinks und hat sich auf einen einzigen Wert konzentriert: Tempo.

Die Angriffsgeschwindigkeit des Schurken beträgt schwindelerregende 0.25. Das bedeutet, der Schurke schlägt mit jeder Waffe 4-mal pro Sekunde zu!

Dabei hat exehntv auch herausgefunden, dass 0.25 das „Hard-Cap“ darstellt. Schneller kann die Angriffsgeschwindigkeit nicht mehr werden, selbst wenn er noch mehr Tempo ansammelt.

Was macht das so stark? Gleich mehrere Aspekte sorgen dafür, dass die hohe Angriffsgeschwindigkeit sich absolut verheerend für alle Widersacher herausstellt.

Viele Proccs von Effekten: Eine extrem hohe Anzahl an Angriffen sorgt dafür, dass Waffenverzauberungen, die bei jedem Treffer eine Chance haben, etwas auszulösen, sehr häufig vorkommen.

Zauber-Verzögerung: Der zweite Aspekt ist die Verzögerung von Zaubern. Jeder erfolgreiche Nahkampfangriff sorgt bei feindlichen Zauberwirkern für einen „Spell Pushback“ – also eine Verzögerung des gerade gewirkten Zaubers. Durch die Angriffsgeschwindigkeit von 0.25 ist es für Zauberwirker quasi unmöglich, überhaupt einen Zauber wirken zu können.

Die Kombination dieser beiden Faktoren – zusammen mit der sehr guten Ausrüstung des Schurken – erschafft eine nahezu unaufhaltsame Tötungsmaschine im PvP.

Wieso funktioniert das? Der Grund dafür, dass so eine extreme Geschwindigkeit überhaupt funktioniert, liegt in der Werte-Skalierung von World of Warcraft. In Burning Crusade haben Sekundärwerte wie Tempo im Bereich von Stufe 1 bis 10 ihre volle Wirkung. Da sorgen 40 Punkte Tempo bereits für eine Steigerung von 100 %.

Auf Stufe 70 würden 40 Punkte Tempo nur noch eine Steigerung von rund 2 % bis 3 % Tempo ausmachen.

Aus diesem Grund sind viele PvP-Schurken auch auf Stufe 10 unterwegs und nicht auf Stufe 19, da sie so das Maximale aus ihren Werten herausholen können.

Community reagiert begeistert: Das Video kommt bei den anderen Spielern ziemlich gut an. Alleine im Subreddit von WoW Classic hat der Clip bereits nach wenigen Stunden fast 3.000 Upvotes und vor allem im Kampf gegen Zauberwirker ist das besonders unterhaltsam. Das ganze Video könnt ihr übrigens in voller Länge auf YouTube sehen.

So schreibt axron12:

Der Spell-Pushback dabei ist absolut lächerlich. Du hast dafür gesorgt, dass ihre Zauber rückwärts gezaubert werden.

Es ist schön zu sehen, dass auch nach fast 15 Jahren den Leuten noch immer wieder neue Möglichkeiten einfallen, um im Twink-PvP von WoW Classic (oder in diesem Fall BC Classic) neue Höchstleistungen und absurde Erfolge zu erreichen.

Was haltet ihr von solchen Schurken? Eine beeindruckende Sache, wenn man die im PvP trifft? Oder einfach nur nervig, da sie das Low-Level-PvP ruinieren?