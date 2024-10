CoD BO6: Packet Burst Fix – So könnt ihr das nervige Problem beheben

In Call of Duty: Black Ops 6 leiden einige Spieler unter Packet Burst und den damit einhergehenden Problemen. MeinMMO zeigt euch deshalb einige Lösungsvorschläge, die euch beim Beheben des Ärgernisses helfen können.

Was ist Packet Burst?

Paketverlust (englisch: Packet Burst) ist ein Netzwerk- oder Server-Problem, das in Call of Duty: Black Ops 6 Lags oder ein Stottern verursachen kann.

Paketverlust betrifft primär einzelne Spieler und eher selten eine gesamte Lobby

Wenn ihr Paketverlust habt, wird euch das in CoD Black Ops 6 mittels eines Symbols auf eurem Bildschirm angezeigt. Das Symbol besteht aus drei übereinander liegenden Quadraten.

Paketverlust kann euer Spielerlebnis erheblich trüben und zu Frust führen. Wir zeigen euch deshalb ein paar Möglichkeiten, wie ihr im Idealfall das Problem beheben könnt.

Hinweis: Keiner dieser Schritte führt garantiert zu einer Besserung. Es kann sein, dass ihr trotz unserer Tipps weiterhin unter Paketverlust leidet. Dennoch möchten wir euch zumindest ein paar Ansätze geben, die ihr ausprobieren könnt und die, gemessen an den Erfahrungswerten anderer Spieler, bereits Abhilfe schaffen konnten.

So fixt ihr den Packet Burst in CoD Black Ops 6

Wie behebe ich einen auftretenden Packet Burst? Falls ihr gerade einen Packet Burst erlebt, versucht die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben:

Beendet CoD Black Ops 6 und startet es neu

Schaltet eure Konsole (PlayStation/ Xbox) oder euren PC aus und startet ihn neu

Führt einen Neustart eures Rooters aus. Wenn ihr Netzwerk-Probleme habt, die zu dem Paketverlust führen, kann das Abhilfe verschaffen.

Solltet ihr CoD Black Ops 6 über WLAN spielen, kann der Wechsel auf eine LAN-/ Ethernet-Verbindung helfen.

Falls ihr CoD Black Ops 6 auf Konsole (PlayStation/ Xbox) spielt, schaltet das Crossplay ab und schaut, ob das zu einer Besserung führt.

Am PC kann das Crossplay nicht deaktiviert werden.

Bei vergangenen CoD-Teilen wie Modern Warfare 3 berichteten einige PC-Spieler, dass die Installation auf einer SSD geholfen habe. Falls das für euch eine Option ist und ihr das Spiel noch nicht auf einer SSD gespeichert habt, ist es einen Versuch wert.

