CoD Black Ops 6 im Game Pass: Mit welcher Version könnt ihr „gratis“ zum Release spielen?

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Gibt es ein Probe-Abo? Nein, kurz vor dem Release von CoD Black Ops 6 hat Microsoft die Testversion vom Game Pass gestrichen. Bis zuletzt konntet ihr für 1 € ein 14-tägiges Probe-Abo abschließen und euch so einen Eindruck vom Game Pass und seinen Angeboten verschaffen, doch das ist jetzt nicht mehr möglich: Wenn ihr das neue Call of Duty günstig über den Game Pass spielen wolltet, hat Microsoft schlechte Nachrichten für euch

CoD: Alles, was ihr zu Black Ops 6 wissen müsst – in unter 2 Minuten

Direkt zum Release von Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Ableger der beliebten Reihe über den Game Pass auf Xbox und PC spielbar , doch nicht in allen Versionen des Abos ist der Shooter vollständig enthalten.

Call of Duty: Black Ops 6 ist im Game Pass auf Xbox und PC, aber die Versionen des Abos unterscheiden sich. Wir zeigen, was die verschiedenen Stufen beinhalten.

