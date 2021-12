Die Realms von WoW: Classic liegen im Sterben – Was kann helfen?

2 Jahre nach Release geht es WoW: Classic nicht so gut. Gründe gibt es viele – aber vor allem ist die Spielerschaft zu zerteilt.

Als World of Warcraft: Classic vor einigen Jahren angekündigt wurde, war die Freude der Fans riesig. Endlich wieder in das „originale“ Azeroth eintauchen zu können war ein lang gehegter Wunsch, der spätestens seit der Erweiterung „Cataclysm“ gar nicht mehr möglich war oder nur auf illegalen Privat-Servern erfüllt werden konnte.

Doch jetzt, 2 Jahre nach dem Release von „WoW: Classic“ ist von der Freude nicht mehr viel übrig. Die ursprünglichen Classic-Realms sind in den meisten Fällen zu Geister-Realms verkommen.

Was ist das Problem? Im Subreddit von WoW Classic wird schon seit einer Weile über den Zustand von WoW Classic und insbesondere die Realms der „Classic-Ära“ gesprochen. Die Spieler sind weitestgehend verschwunden. Wirft man einen Blick auf die Realm-Auslastung der Classic-Ära-Realms, dann wird klar: Fast alle sind auf „niedrig“ gesunken (via worldofwarcraft.com). Es wird immer seltener, dass man andere Spiele antrifft. Damit ist ein Kern der MMORPG-Erfahrung in Gefahr.

Der Reddit-Nutzer Darkfirex34 veröffentlichte dazu zwei Screenshots, um die Diskrepanz besonders deutlich aufzuzeigen. Es zeigt den Realm „Benediction“ – einmal zu Weihnachten 2019 und einmal zu Weihnachten 2021.

So voll war es in 2019 …

… und so leer in 2021.

Während vor 2 Jahren die Stadt Orgrimmar noch voller Spieler war, die gemeinsam feierten, war die Hauptstadt der Horde 2021 quasi vollkommen leer.

Mehrere Spiele zerteilen die Spielerschaft: Eines der größten Probleme dürfte sein, dass die Spielerschaft in World of Warcraft immer weiter zersplittert wird. Nicht nur teilen sich die Spieler zwischen „Retail-WoW (Shadowlands)“ und „Classic“ auf. Nein, die Classic-Spieler sind auch noch in „Classic“, „Burning Crusade Classic“ und „Saison der Meisterschaft“ aufgeteilt.

Das Endergebnis ist hier eindeutig: Das „reine“ WoW: Classic ist der Verlierer, denn es konnte seine Spieler nicht halten, die stattdessen zu anderen Abenteuern aufgebrochen sind.

Was könnte helfen? Von der Community wird seit Wochen und Monaten gefordert: „Blizzard, legt die Realms zusammen!“ Viele Spieler sind es leid, in immer leereren Städten umherzuwandern – was letztendlich den Spielspaß nur noch weiter mindert und die Zahlen der aktiven Spieler verstärkt in den Keller treibt. Lösungsansätze gibt es vor allem zwei:

Das Zusammenlegen der Realms. Mehrere Realms und ihre aktiven Spieler sollten zu einem neuen Realm verschmelzen.

Kostenlose Server-Transfers, mit denen die verbliebenen Spieler von „toten“ Realms entkommen können.

Beides wären vielleicht nicht die perfekten Maßnahmen, würden aber genug Zeit schaffen, um über eine langfristigere Lösung nachdenken zu können.

Denn so wie WoW: Classic in der Classic-Ära aktuell aufgestellt ist, gibt es Spielspaß mit einer aktiven Community nur noch auf einem Bruchteil der Realms – und diese Auswahl wird Woche für Woche kleiner.

Spielt ihr WoW: Classic noch in der Classic-Ära? Oder seid ihr in TBC: Classic oder der Saison der Meisterschaft unterwegs?