Die Saison der Meisterschaft ist das WoW Classic, wie es von Anfang an hätte sein sollen – findet zumindest der MeinMMO-Dämon Cortyn.

Seit einigen Tagen hat Blizzard die Saison der Meisterschaft in World of Warcraft gestartet. Das ist eine Abwandlung der ursprünglichen „Classic“-Idee, mit einigen besonderen Regeln. So gibt es schneller neue Content-Phasen und bestimmte Design-Anpassungen wurden vorgenommen.

Ein paar Beispiele:

Schwarzen Lotus gibt es nun nicht mehr nur aus einer Handvoll Spawnpunkte pro Gebiet, sondern kann selten bei allen Endgame-Kräutern gefunden werden.

Das DoT-Limit wurde aufgehoben, sodass Hexenmeister und Schattenpriester einen Platz in Raidgruppen haben.

Bosse haben neue oder verbesserte Fähigkeiten und mehr Lebenspunkte, was sie anspruchsvoller macht.

Ich weiß, dass es da draußen sicher einige puristische Spieler gibt, die nur das World of Warcraft direkt nach dem ursprünglichen Release als das „richtige“ WoW anerkennen und über jede kleine Änderung an diesem Zustand die Zähne knirschen.

Damals wurde sich mit Händen und Füßen gegen jede Änderung gewehrt, vor allem von einer recht lauten Gruppe, die ihr “reines” World of Warcraft bewahren wollten. Doch die Realität zeigte rasch: Selbst wenn sich das Spiel nicht ändert, haben sich doch die Spieler selbst längst verändert.

Es gab keine Schlachten im Alteractal mehr, in denen ein paar Spieler friedlich angelten, irgendjemand Quests erledigte und irgendwie überall eine andere kleine Mini-Schlacht lief.

Raidbosse fielen im ersten Versuch.

Welt-Buffs wurden nicht zu einem besonderen Bonus, sondern zu einem permanenten Standard, der aufrecht erhalten werden musste.

World of Warcraft Classic wurde “effizienter” gespielt, ohne dass das Spiel auf diesem Niveau wirklich Spaß machte.

Zumindest bei mir war das der Fall. Auch wenn ich mich – aufgrund vieler, vieler Dinge – gerade ein wenig mit überschwänglicher Freude gegenüber World of Warcraft zurückhalte, macht mir die Saison der Meisterschaft viel mehr Spaß, als ich dachte.

Der “Magier-Boost” wurde generft – zu recht.

Die Saison der Meisterschaft passt einfach viel besser zu meinem Spielstil und meinen Lebensumständen. Alleine die Tatsache, dass ich beim Bilden einer Gruppe für den Besuch in der Todesmine nicht mehr 30 Minuten warten muss, bis der schusselige Zwerg aus Eisenschmiede endlich angereist ist, hebt meine Motivation. An den Versammlungssteinen fehlende Spieler eine Gruppe herbeizubeschwören, ist zwar ein Feature aus den moderneren WoW-Versionen – aber es macht das Spiel für mich deutlich besser.

Es sorgt dafür, dass meine Zeit in Azeroth vom Spiel wertgeschätzt wird. Ja, früher war das irgendwie in Ordnung, auch eine Stunde auf die letzte Schnarchnase zu warten, die „nur eben noch eine Quest“ vom anderen Ende der Welt holen musste und dabei noch 3-mal gestorben ist. Früher war das einzige, was darunter irgendwie leiden konnte, die ersten beiden Stunden Unterricht, die ich leicht übermüdet ertragen musste. Da war Freizeit noch nahezu grenzenlos vorhanden.

Heute habe ich die Zeit schlicht nicht mehr. Wenn ich heute eine halbe Stunde auf jemanden warten muss, finde ich das unhöflich und ich sehe förmlich die verbleibende Zeit meines Wochenendes durch die Finger rinnen.

Und nein, damit meine ich nicht, dass Dinge nie langsamer und entspannter vonstatten gehen dürfen. Das dürfen sie. Spiele wie Minecraft sind langsam und entspannend und auch World of Warcraft ist das in weiten Strecken. Aber es gibt einen Unterschied zwischen gemütlichem Spielen und dem Warten, bei dem einfach nichts geschieht.

Die Saison der Meisterschaft fühlt sich nach gut investierter Zeit an. Die Änderugnen machen das Spiel für mich attraktiv, sind im Kern aber weiterhin WoW Classic und damit ein schöner Kontrast zu Shadowlands.

Es ist gut, dass die Idee von #NoChanges nicht lange überlebt hat. Denn das hat für mich letztlich das bessere Spiel erschaffen.

Kann mich die Saison der Meisterschaft noch einmal so fesseln, wie World of Warcraft vor 17 Jahren? Nein, garantiert nicht. Aber sie beseitigt fast alle Kritikpunkt, die ich am Launch von „WoW Classic“ hatte und die dafür sorgten, dass ich kurz nach Level 60 und mit dem Kauf meines epischen Nachtsäblers als Mensch kurz darauf nicht mehr eingeloggt habe.

Die Saison der Meisterschaft ist nicht das „WoW von damals“ – das ist mir klar. Aber es spielt sich so, wie sich das WoW von damals in meinen Erinnerungen anfühlt. Und dafür haben wenige Änderungen ausgereicht.

Spielt ihr die Saison der Meisterschaft? Oder seid ihr im normalen Classic oder BC Classic unterwegs? Oder konnte euch keine der „alten“ WoW-Versionen begeistern?