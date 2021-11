Der YouTuber Bellular wertet die Daten von World of Warcraft aus und zeigt, wie viele noch spielen – und die Zahlen zeichnen ein düsteres Bild.

Der Streamer Bellular wirft immer mal wieder einen Blick auf die Zahlen zu den Spielern in World of Warcraft. Jetzt, ein Jahr nach dem Release von WoW: Shadowlands, hat er sich einmal mehr die Zeit genommen, um den Zustand des Spiels zu bewerten. Dabei nutzt er unterschiedliche Daten, etwa von Raider.io und hat somit ein recht konkretes Bild, wie es aktuell um das Endgame von World of Warcraft bestellt ist. Denn es lässt sich festhalten: Deutlich weniger Spieler tummeln sich in Endgame-Inhalten als noch vor einem Jahr.

In einem seiner neusten Videos analysiert Bellular eine ganze Reihe von Zahlen.

So stark ist die Raid-Teilnahme gesunken: Stolze 44.317 Gilden-Kills des ersten Bosses gab es im Schloss Nathria auf normaler Schwierigkeit. Den ersten Boss im Sanktum der Herrschaft, ebenfalls auf normal, haben allerdings nur noch 20.080 Gilden bezwungen. Ein Spielerschwund in diesem Bereich von fast 55 %.

Besonders bitter ist hier auch der direkte Vergleich mit der vorherigen Erweiterung, Battle for Azeroth. Denn dort waren „nur“ etwas über 38.000 Gilden beim ersten Boss – also sogar weniger als in Shadowlands. Im zweiten Raid waren es damals noch 22.061 Gilden.

Shadowlands ist also zwischen dem Release und dem ersten Patch noch stärker abgestürzt, als es damals zu BfA der Fall war – und das, obwohl BfA sich schlechter verkauft hat als Shadowlands.

Diese Statistik setzt sich leider auch im heroischen Modus fort. Schafften es Gilden noch 38.420-mal, den 1. Boss in Schloss Nathria zu besiegen, waren es im Sanktum der Herrschaft nur noch 18.466 – ein Abfall von knapp 52 %.

Allerdings ist hierbei auch wichtig zu erwähnen, dass das Sanktum der Herrschaft im Vergleich ein etwas leichterer Raid-Tier war und vor allem die letzten 3 Bosse deutlich einfacher waren als die letzten 3 Bosse

Bellular stellt zu den Zahlen auch selbst einige Thesen auf. So vermutet er, dass als Erstes die etwas lockeren Spieler verloren gehen, die ohnehin nur „normal“ raiden oder mal in heroisch reinschnuppern. Heroische Raider würden sich nicht so leicht vom Spiel lösen – und die Mythisch-Spieler würden wohl am längsten bleiben. Das liegt laut Bellular auch an den sozialen Bindungen innerhalb der Gilden und einem gewissen Pflichtgefühlt.

Mythisch+ sieht noch schlechter aus: Ein Blick auf die „Mythisch+“-Saison zeichnet ein noch düstereres Bild. Waren es in Saison 1 von Shadowlands noch deutlich über 750.000 Dungeons der Kategorie „Mythisch+“, die pro Woche abgeschlossen wurden, ist es zum gleichen Zeitpunkt in Saison 2 nur noch ein knappes Drittel. Nur etwas mehr als 250.000 Dungeons dieser Kategorie werden pro Woche noch absolviert.

Selbst die letzte Saison von Battle for Azeroth hatte zu dem Zeitpunkt noch über 500.000 Dungeonbesuche pro Woche und war damit doppelt so stark wie die aktuelle Saison.

Was hat Patch 9.1.5 für Auswirkungen? Um das zu sagen, ist es noch zu früh. Bellular will sich in einigen Monaten, wenn Patch 9.1.5 genug Zeit hatte, um zu wirken. Da das Update erst vor einigen Wochen erschienen ist, sind genaue Auswertungen bisher noch nicht möglich.

Die große Hoffnung der meisten WoW-Spieler dürfte inzwischen aber wohl auf dem nächsten Addon, also dem Patch 10.0 liegen. Immerhin hatte auch unsere Umfrage ergeben, dass nur 24 % der Spieler sich wirklich auf Patch 9.2 freuen. Viele sehnen sich einfach nach einem Ende von Shadowlands und hoffen, dass es im nächsten Addon mit mehr Motivation, einer frischen Geschichte und besseren Features weitergeht.

Verwundern euch die Zahlen von Bellular? Hättet ihr nicht gedacht, dass der Spielerschwund im Endgame-Content so stark ist? Oder hättet ihr eher vermutet, dass es noch härter ausfällt?