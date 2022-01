WoW ändert Draenei-Seite – Hinweis auf das nächste Addon?

Eine kleine Änderung an der Webseite von World of Warcraft macht die Story-Fans hellhörig. Hat Blizzard da die neue Erweiterung angeteast?

Auf der offiziellen Webseite von World of Warcraft wurden einige Anpassungen vorgenommen, die vielen Fans nicht entgangen sind. So wurde die Vorschau-Seite der meisten Völker überarbeitet, Informationen zusammengefasst und an einigen Stellen auch neue Angaben gemacht.

Was wurde geändert? Die Websites der meistens Standard-Völker wurden aktualisiert und sind nun deutlich kompakter. Das umfasst alle Völker, außer die Verbündeten Völker, die erst freigeschaltet werden müssen. Die lange Geschichte der alten Websites wurde auf wenige Sätze zusammengefasst und aktualisiert, sodass in wenigen Zeilen erklärt wird, wofür das jeweilige Volk steht und mit welchen Problemen es sich herumschlagen muss.

Was ist daran auffällig? Auffällig ist hier vor allem die Änderung bei der Draenei-Webseite, die den Propheten Velen ein wenig stärker in den Fokus rückt. Der hat nun eine kleine Beschreibung und dort heißt es:

Der unsterbliche Prophet Velen glaubt, dass ein großer Krieg zwischen Licht und Dunkelheit aufzieht, dessen größtes Schlachtfeld Azeroth sein wird. An der Seite seiner Verbündeten setzt er alles daran, dass Azeroth bereit ist, wenn die Zeit gekommen ist.

Diese Fokussierung auf den nahenden Krieg zwischen Licht und Dunkelheit sieht so manch einer als ersten Teaser für die nächste Erweiterung, die genau diese Thematik haben könnte. Immerhin brodelt der sich anbahnende Konflikt bereits seit vielen Jahren und immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass die (vorerst) finale Schlacht sich langsam nähert.

Die Beschreibung von Velen deutet auf den Krieg zwischen Licht und Leere hin – wie im nächsten Addon?

Der Krieg zwischen Licht und Leere ist der zentrale, kosmische Konflikt, auf den World of Warcraft seit mehreren Erweiterungen zusteuert und immer wieder kleine Hinweise darauf gestreut werden.

So reagiert die Community: Die Community reagiert darauf mit gemischten Gefühlen. Ein Teil der Spielerschaft freut sich darauf, dass mehr Hinweise darauf hindeuten, dass dieser große Konflikt nun endlich ansteht.

Andere haben die Nase gestrichen voll von Konflikten, die das ganze Universum umspannen und wünschten sich lieber eine Erweiterung, die deutlich gediegener ist und sich wieder um Azeroth und kleine, lokale Probleme kümmert. Sie wollen nicht noch eine große, kosmische Macht, die einmal mehr das ganze Sein bedroht und lieber wieder zu kleineren Geschichten zurück.

Allerdings merken einige Spieler auch an, dass Velen schon seit vielen Erweiterungen immer mal wieder kleine Kommentare in Bezug auf den Konflikt zwischen Licht und Schatten von sich gibt. Dass dies nun aber durch die offizielle WoW-Seite in den Fokus der Draenei rückt, ist zumindest ein weiteres Indiz für die nächste – oder gar übernächste – Erweiterung.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch eine Erweiterung wünschen, die den kosmischen Konflikt zwischen Licht und Leere in den Fokus rückt und auf Azeroth spielt? Oder hättet ihr lieber eine „ruhige“ Erweiterung, in der es mal wieder um die kleineren Probleme geht?