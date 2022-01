16 Jahre und World of Warcraft gibt es noch immer – aber warum? Warum überlebt WoW nach all dieser Zeit eigentlich noch?

Die Welt des Gamings ist oft kurzlebig und der Trend von dieser Woche kann in der nächsten Woche schon komplett verraucht sein. Wirkliche Garanten mit langjähriger Beständigkeit sind selten. League of Legends, Minecraft oder World of Warcraft kommen da in den Sinn.

Doch warum schafft World of Warcraft es eigentlich nach 16 Jahren noch immer, relevant zu bleiben, obwohl es so viel modernere MMORPGs gibt? Die Grafik ist nicht mehr taufrisch, das Gameplay ist in vieler Hinsicht veraltet und das Abo-Modell wirkt antiquiert. Für Neulinge im Gaming-Bereich ist das oft schwer zu begreifen, warum es World of Warcraft noch gibt und warum es noch immer gespielt wird – wir wollen ein paar der Gründe nennen.

Mehr Content als jedes andere Spiel

Auch wenn World of Warcraft in den letzten Monaten und Jahren viel Kritik ertragen musste – zum Teil durchaus berechtigt – kann das Spiel auf eine Fülle an Content zurückgreifen, die kein anderes MMORPG auf dem Markt bietet. Keine andere Spielwelt ist so weitläufig und so voll mit Quests, sammelbaren Gegenständen und Erfolgen wie die World of Warcraft.

Klar, der Content ist nicht perfekt abgestimmt und in vielen Fällen für den Endgame-Bereich komplett irrelevant, doch er existiert. Wer World of Warcraft nur gelegentlich spielt, mal ein paar Stunden am Wochenende, der findet auch nach 16 Jahren noch immer Neues.

Dass es langsam eine Überarbeitung braucht, die auch sämtlichen alten Content wieder in irgendeiner relevanten Form modernisieren, ist klar – aber WoW hat diese Inhalte und so manch einem Spieler gefallen sie.

World of Warcraft ist ein Spiel, das die breite Masse anspricht. Und die breite Masse besteht in aller Regel nicht aus den Hardcore-Gamern, die jeden Tag 5 bis 6 Stunden im Spiel verbringen und jede Änderung mit der Lupe untersuchen.

Die breite Masse sind „Casuals“ und das im freundlichsten Sinne des Wortes. Spieler, die eben einfach ein wenig vor sich herdaddeln, gemütlich Leveln und Quests erledigen und sich nicht um die beste Wertung in M+ oder den schnellsten Kill im neusten Raid kümmern.

Als Hardcore-Spieler verliert man das häufiger aus den Augen, doch die Spielerschaft von World of Warcraft ist äußerst divers.

World of Warcraft hat viel Content – der ist nicht immer perfekt präsentiert, aber die Fülle ist da.

Das Geschäftsmodell: Geld ist garantiert

World of Warcraft hat den recht luxuriösen Stand, nicht nur monatliche Gebühren in Form eines Abos zu verlangen, sondern auch rund alle 2 Jahre eine neue Erweiterung zu verkaufen, die – je nach Version – nochmal 40 € bis 90 € einbringt.

Die Erweiterung Shadowlands war kurzzeitig das sich am schnellsten verkaufende PC-Spiel überhaupt. Und genau da liegt der Knackpunkt.

Selbst wenn sich nach einigen Wochen herausstellt, dass die Erweiterung nicht so gut ankommt, hat Blizzard hier schon abkassiert. Millionen verkaufte Addons und einige abgeschlossene Abos machen eine WoW-Erweiterung recht schnell zu einem finanziellen Erfolg – selbst wenn die Spieler dann im Anschluss rasch das Interesse verlieren.

Dieser Interessenverlust ist natürlich langfristig schädlich, die Community und das Ansehen leidet darunter. Doch allein unter dem finanziellen Gesichtspunkt dürfte World of Warcraft so noch immer recht ertragreich sein – ganz davon zu schweigen, dass es ja auch noch Shop-Gegenstände und besondere Charakter-Dienste gibt, die von einigen in Anspruch genommen werden.

Es gibt Spieler:innen, die spielen nur WoW

Ein letzter Punkt wird oft vergessen:

Es gibt Menschen, die spielen keine Videospiele.

Es gibt Menschen, die spielen gerne Videospiele.

Und dann gibt es Menschen, die spielen keine Videospiele, aber spielen World of Warcraft.

Was erstmal nach einem Widerspruch klingt, muss es gar nicht sein. Für viele WoW-Fans ist World of Warcraft quasi das einzige Spiel, das jemals wirklich ausführlich gespielt wurde. Oft ist es mehr als ein Spiel geworden, nämlich ein Teil des Alltags, so wie für andere das Schauen einer bestimmten Serie am Abend oder der Besuch im Kino am Wochenende.

Diese Gruppe aus Leuten, die lediglich WoW als Game zocken, ist vielleicht nicht sonderlich groß, aber sie ist vergleichsweise treu. Das hat viele Gründe, liegt aber wohl vor allem daran, dass sie sich für unterschiedliche Inhalte begeistern können und auch Spaß daran haben, einfach mal ein Stündchen irgendetwas zu farmen, Pet-Battles nachzugehen oder ein paar alte Transmog-Sammlungen zu vervollständigen.

Diese Gruppe stört sich nur wenig daran, wenn ein ganz bestimmtes Endgame-Feature – wie PvP-Schlachtfelder, Dungeons oder Raids – gerade nicht optimal sind. Denn das Spiel hat noch so viel anderes, an dem man Gefallen findet.

Und: Es ist Teil der Gewohnheit geworden, ein quasi fester Teil der Freizeit.

Klar dürfte gegenwärtig allerdings auch sein, dass World of Warcraft schon mal viel besser dagestanden hat. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann wird der Tonfall in den Communitys, wie etwa dem WoW-Subreddit, einigen Foren oder auch Gilden-Chats immer rauer. Die Unzufriedenheit wächst und Shadowlands hat vielen Spielern nicht das beschert, was sie sich erhofft hatten.

Doch dass World of Warcraft nicht nur eine „schlechte“ Erweiterung (Battle for Azeroth), sondern auch die zweite unbeliebte (Shadowlands) überstanden hat, zeigt einfach, dass World of Warcraft beständig ist. Auf der einen Seite ist das schön, weil dadurch sichergestellt ist, dass das Spiel noch lange betreut wird. Auf der anderen Seite ist das natürlich schade, weil so offensichtlich wird, dass gewünschte Neuerungen nicht so dringend gebracht werden müssen – denn die Spieler sind ja ohnehin da.

Wie seht ihr das Ganze?