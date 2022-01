WoW: So krass ändert das neue Affix alle Dungeons in Patch 9.2

Was haltet ihr von dem neuen Affix? Eine coole Neuerung in Patch 9.2? Oder im Grunde genau so, wie schon vorherige Affixe?

Worum geht es? Um das neue Affix „Encrypted“. Das ist nach dem Launch von Patch 9.2 und dem Start der Season 3 in WoW: Shadowlands aktiv. Das Affix passt thematisch zum neuen Gebiet Zereth Mortis, in dem es stark um die verschlüsselten Nachrichten der Ersten geht, die von den Spielern entschlüsselt werden müssen, um mächtige Kräfte freizuschalten und mehr Wissen zu erlangen.

Patch 9.2 Ende der Ewigkeit rückt langsam aber sicher in absehbare Reichweite. Damit einher geht auch der Start einer neuen „Mythisch+“-Saison und das benötigt natürlich ein frisches Affix, das die Dungeons härter und interessanter macht. Inzwischen ist vom PTR bekannt, was das neue Affix „Encrypted“ (zu Deutsch „Verschlüsselt“) für Auswirkungen hat – und die lassen viel Freiraum.

In Patch 9.2 gibt es ein neues Affix. Wir verraten, wie „Encrypted“ eure Dungeons-Runs in WoW: Shadowlands verändern wird.

Insert

You are going to send email to