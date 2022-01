WoW: Die Spieler warten auf Patch 9.2, damit sie endlich auf 10.0 warten können

Der nächste Inhalt von World of Warcraft scheint schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Denn viele Spieler wollen lieber das, was danach kommt.

In World of Warcraft ist gerade eine ziemlich absurde Situation entstanden. Normalerweise ist es üblich, dass die Spieler voller Vorfreude auf den nächsten großen Patch warten, der viele Neuerungen und frische Inhalte mit sich bringt. Doch in der Community von Blizzards MMORPG scheint das Warten auf den nächsten Patch nur eine Zwischenetappe darzustellen. Denn so wirklich groß scheint die Vorfreude auf Patch 9.2 Ende der Ewigkeit nicht zu sein.

Stattdessen warten viele Spieler auf Patch 9.2, damit sie danach endlich auf das neue Addon 10.0 warten können.

Warum ist die Vorfreude auf 9.2 so klein? Das hat wohl viele Faktoren, die bei Patch 9.2 alle gleichzeitig zusammenkommen.

Zum einen ist Patch 9.2 nicht sonderlich heiß erwartet. Das liegt daran, dass Shadowlands grundsätzlich eher schlecht bei vielen Spielern ankam und ein Teil der Spieler sich nur noch wünscht, dass dieses Kapitel von World of Warcraft endlich beendet wird. Zu fremd waren die Schattenlande, zu wenig hatte das noch mit dem geliebten Azeroth zu tun und zu hochtrabend die Geschichte, die über 20 Jahre Warcraft-Lore jetzt auf einen Bösewicht bündeln wollte.

Der zweite Punkt ist, dass Patch 9.2 und dessen Inhalte schon jetzt bekannt sind und sich nicht wirklich frisch oder neu anfühlen. Das kommende Gebiet Zereth Mortis wirkt auf den ersten Blick einfach wie ein „Korthia 2.0“ und viele Features dort, wie etwa die Fähigkeit, 2 Legendarys tragen zu können, benötigen Farm-Arbeit und Grind.

Auch der Endkampf gegen den Kerkermeister im Mausoleum der Ersten ist in weiten Teilen bekannt. Es ist schon klar, wer künftig die Seelenrichterin ersetzt und was der Kerkermeister mit seinem Angriff grob bezweckt.

10.0 wird die Hoffnung für die verbleibenden WoW-Spieler

Was erhoffen Spieler sich von 10.0? Eine ganze Menge. Wie wohl nie in der Geschichte von World of Warcraft zuvor, ist Patch 10.0 und damit das 9. Addon zu WoW der Hoffnungsträger, der Warcraft wieder auf einen besseren Pfad führen muss. Die Entwickler müssen mit der kommenden Erweiterung beweisen, dass sie endlich auf die Wünsche der Fans hören und den Spagat zwischen dem alten, geliebten WoW und einem neuen, modernen MMORPG schaffen, das nicht einfach zum Bersten mit Grind und sich wiederholenden Aufgaben vollgestopft ist.

Besonders der Grind hatte in Shadowlands für viele Spieler zu Problemen geführt. Immer wieder Torghast zu besuchen oder jede Woche Korthia abzugrasen – womöglich noch mit mehreren Charakteren – stellte sich eher als Belastung und nicht als Spaßfaktor heraus. Besonders ärgerlich war, dass der Grind mit Charakterstärke verbunden war und daher zu einer Pflicht wurde.

Wären das Features, die lediglich für kosmetische Belohnungen notwendig gewesen wären, dann hätte die Beurteilung wohl anders ausgesehen.

Die ersten Leaks für WoW 10.0 – egal ob erfunden oder real – wecken auf jeden Fall die Hoffnung der Spieler. Die Aussicht, dass im nächsten Addon wieder Azeroth mit seinen ursprünglichen Gebieten und die Dracheninseln im Fokus stehen, sorgt für positive Stimmung.

Gleichzeitig ist das aber auch der Grund, warum in WoW gerade diese absurde Stimmung herrscht. Denn viele warten lediglich auf Patch 9.2 als Zwischenetappe, um anschließend die Ankündigung und den Release von Patch 10.0 erwarten zu können.

Dabei gibt es noch überhaupt keinen Zeitrahmen wann und ob die Erweiterung noch in 2022 kommt – zumindest mit einer Ankündigung dürften wir aber wohl rechnen dürfen. Vielleicht erfahren wir ja bald, ob das neue Addon wirklich “The Dragon Isles” heißt.