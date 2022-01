WoW: In Patch 9.2 müsst ihr Ruf farmen – und viele sind wieder wütend

Das Ruf-Farmen wird wohl auch in Patch 9.2 von World of Warcraft wieder Pflicht – und das macht einige Spieler richtig sauer.

Patch 9.2 Ende der Ewigkeit steht schon jetzt unter keinem guten Stern. Vielen Spielern gefällt die Story mit Sylvanas nicht und Zereth Mortis, das neue Gebiet, wirkt zu fremdartig, um wirklich in die klassische Welt von Warcraft zu passen. Doch auch ein weiterer Grund sorgt für Unmut. Wer mehr Legendarys tragen will, der muss Ruf grinden.

Was ist das Problem? Mit Patch 9.2 kommen die Spieler in den Genuss eines kleinen, aber feinen Features. Es wird möglich sein, zwei legendäre Gegenstände aus der Kategorie „Shadowlands“ gleichzeitig tragen und verwenden zu können. Das geht zwar nur mit ausgewählten Effekten, die zu einem jeweiligen Pakt gehören, doch der Gewinnzuwachs an Stärke ist offensichtlich.

Das Problem ist allerdings: Um diese „doppelten Legendarys“ freizuschalten, muss man erst Ruf in Zereth Mortis farmen und bei der „Chiffre der Ersten“, einen respektvollen Stand erreichen.

Respektvoll ist die zweithöchste Rufstufe in World of Warcraft und benötigt in aller Regel eine gewisse Farm-Zeit. Wer bei einer neuen Fraktion einen respektvollen Stand erreichen will, muss einige Tage lang tägliche Missionen und Nebenaufgaben erfüllen, um diese Rufstufe zu erreichen.

Warum sind die Spieler wütend? Die Spieler sind, zumindest in den Kommentaren auf Reddit und wowhead, über dieses Detail ziemlich wütend. Das liegt vor allem daran, dass Morgan Day von Blizzard, in einem Interview im November noch erklärt hatte, dass Spieler-Kraft nicht an den Fortschritt in Zereth Mortis gekoppelt sei:

Wenn du eine Person bist, die sich nur für das Raiden interessiert, dann kannst du dieses System quasi vollkommen ignorieren. Morgan Day in “The Starting Experience” auf YouTube

Damit einher ging quasi die Bedeutung: Wer nur Raiden will, der braucht sich um Zereth Mortis gar nicht kümmern und kann sich einzig und allein auf Raiden oder Mythisch+ konzentrieren.

So reagiert die Community: Wie zu erwarten, äußert negativ – zumindest der Teil der Spieler, die sich in den Kommentaren auf wowhead und im Subreddit äußern. Viele meinen zynisch: „Alles klar, wir sehen uns dann zur nächsten Erweiterung wieder“ oder bezeichnen diese Entwicklung ganz drastisch als „Bullshit“.

Das ist demnach eine Entwicklung, die bei vielen Spielern nicht gut ankommt.

Bedenkt bei all dem allerdings, dass es sich aktuell noch um den PTR von Patch 9.2 Ende der Ewigkeit handelt. Es wäre durchaus möglich, dass Blizzard hier noch Änderungen vornimmt und die Regelung der doppelten Legendarys an andere Bedingungen knüpft.

Immerhin: Aktuell sieht es so aus, als müsste der Ruf nur mit einem einzigen Charakter erspielt werden, denn die Freischaltung scheint dann für alle Charaktere des Accounts zu gelten.

Was haltet ihr davon? Ein typischer Fall von „Blizzard bricht sein Versprechen“ oder war das im Vorfeld vollkommen klar, dass man zumindest ein bisschen Ruf farmen muss?