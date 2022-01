Bedenkt aber bitte, dass bisher nichts von Blizzard bestätigt ist. Worum es in der nächsten Erweiterung tatsächlich geht, werden wir wohl erst in einigen Monaten erfahren.

Was wurde entdeckt? Die Kollegen von wowhead haben beim Datamining der aktuellen Spieldaten einige verschlüsselte Datei-Pakete gefunden. Diese Pakete ähneln in ihrem Aufbau jenen, die es auch schon in vorangegangenen Erweiterungen als Bonus-Content für Käufer der Deluxe-Edition gab. Auch wenn die genauen Inhalte noch nicht bekannt sind, gibt es einige Verbindungen zu den Paketen, wie etwa der Datei „9fx_drakemountemerald_buff_4219045“ – Der Name „Drake Mount Emerald“ ist quasi ein „Smaragdgrünes Drachen-Reittier“.

Die Leak-Saison bei World of Warcraft hat begonnen und Blizzard selbst gibt Anlass für neue Spekulationen, wie es mit World of Warcraft weitergehen wird. Ein neues Paket verschlüsselter Spieldateien wurde entdeckt, das jedoch einige Hinweise auf kommende Spielinhalte liefert. Eine „Drachen-Erweiterung“ ist plötzlich sehr viel wahrscheinlicher geworden.

Ein paar Spieldaten in der Live-Version von World of Warcraft deuten auf die nächste Erweiterung hin. Es könnte um Drachen gehen.

