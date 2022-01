WoW: Doch noch auf der Xbox? Neuer Deal schürt Hoffnungen

World of Warcraft auf der Xbox spielen. Ein Traum seit vielen Jahren – und einer, der jetzt neuen Rückenwind bekommt. War an den Gerüchten doch was dran?

Gestern ging ein Beben durch die Gaming-Landschaft, als der Riese Microsoft „mal eben“ den Publisher Activision Blizzard gekauft hat. Für alle Fans des Xbox-Game-Pass dürften das gute Nachrichten sein, denn früher oder später werden mehrere Blizzard-Titel wohl dazustoßen. Doch auch ein anderes Gerücht bekommt damit neuen Aufwind und schürt die Hoffnung der Fans: World of Warcraft könnte auf die Xbox kommen.

Was ist das für ein Gerücht? Dass World of Warcraft auch auf die Konsolen kommen könnte, ist immer mal wieder im Gespräch gewesen und das Gerücht dazu kam schon viele Male auf. Doch erst im November 2021 bekam das Gerücht neuen Wind (via gamerant). Denn dort wurde behauptet, Blizzard habe auf den „Game Awards“ die Xbox-Version von World of Warcraft vorstellen wollen.

Der vermeintliche Leak – der kurz darauf wieder gelöscht wurde – behauptete im November, dass im Quellcode der offiziellen Xbox-Seite angeblich eine „World of Warcraft Complete Edition“ gefunden wurde. Bestätigen ließ sich das nachträglich allerdings nicht.

Gänzlich ins Wasser fiel der Leak dann, als es hieß, dass Activision Blizzard auf den Game Awards nicht vertreten sein würde, da die Veranstalter ein Zeichen gegen so eine Unternehmenskultur setzen wollten.

Blizzard-Chef schürt Gerüchte: Hinzu kommt, dass der aktuelle Chef von Blizzard, Mike Ybarra, auf Twitter noch ein wenig die Gerüchteküche anheizt. Dort verriet er nämlich, dass er gerade „einige fantastische Produkt-Reviews“ in der vergangenen Woche gesehen hätte und darauf stolz sei, wie sehr sich die Entwickler auf die Wünsche der Spieler konzentrierten. Er habe noch ein paar weitere Reviews offen und kann es kaum erwarten, die Infos mit allen zu teilen.

Was für Reviews das sind, ist natürlich noch nicht ganz klar. Es könnten neue Spiele, neue Content-Patches, aber eben auch neue Versionen von bereits bekannten Spielen sein – wie eine Konsolen-Version von World of Warcraft auf der Xbox.

Ob sich der lang gehegte Traum von „WoW auf Konsolen“ endlich erfüllt, werden wohl die nächsten Monate zeigen. Doch mit dem Kauf von Microsoft sind die Chancen für die Erfüllung dieses Traumes drastisch gestiegen …

Würdet ihr Euch World of Warcraft auf der Xbox wünschen? Oder passt das MMORPG von Blizzard einfach nicht auf die Konsolen?