Microsoft gibt bekannt: Sie wollen Activision Blizzard kaufen

Obwohl Kotick in den vergangenen Monaten stark in der Kritik stand, für das toxische Arbeitsklima bei Blizzard mitverantwortlich zu sein, scheint er weiterhin im Sattel zu bleiben.

So geht’s nun weiter: Sobald der Deal endgültig abgeschlossen wurde, sollen die Games des Publishers ActiBlizz in den Xbox und PC Gaming Pass von Microsoft aufgenommen werden. Das ohnehin schon dicke Angebot wird für die Spieler dadurch noch attraktiver.

Der Kauf liegt weit über dem Preis, den Microsoft für Bethesda und ZeniMax gezahlt hat, der “gerade mal” bei 7,5 Milliarden lag. Und sogar weit über dem Preis von Zynga, das von Take Two für 14 Milliarden gekauft wurde.

