Konzern hinter GTA 5 will FarmVille-Firma kaufen – Bietet mehr als für Bethesda

Mit dem Kauf von Zynga erwirbt Take-Two einen Katalog an Mobile-Spielen wie FarmVille, Words with Friends, CSR Racing, Harry Potter: Puzzles and Spells und viele mehr. Dazu kommen die Technik und die Daten der Firmen. Zudem Zugang zu der NFT/Blockchain-Technik von Zynga.

Durch den Kauf der Firma hätten sie jetzt einen „klaren Weg“, um ihre Spiele-Reihen, die bisher nur für PC und Konsolen liefen, auch auf Mobile zu bringen. In den nächsten Jahren erwartet man, dass 50 % oder mehr der Einnahmen von Take-Two über Mobile kommen. GTA 5 war hier in den letzten Jahren der große Hit.

GTA 5 soll „nur“ 265 Millionen US-Dollar gekostet haben. Das wäre für das Geld also knapp 48-Mal drin gewesen. (via metro )

Insert

You are going to send email to