Der Software-Gigant Microsoft kauft den Spielehersteller Bethesda und dessen Mutterfirma Zenimax. Betroffen sind Spielemarken wie Fallout, The Elder Scrolls, Doom und Dishonored. Mittlerweile ist das offiziell bestätigt. Offenbar geht es um den Kampf Xbox Series X vs. PS5. Der Kaufpreis beträgt 7.5 Milliarden US-Dollar.

Das ist die Nachricht: Über Twitter gibt Jason Schreier bekannt, dass Microsoft plant, Bethesda und Zenimax zu übernehmen. Das sei ein Kauf, der die Gaming-Industrie erschüttern werde.

Es gehe um eine Summe von 7,5 Milliarden US-Dollar – das sind etwa 6,37 Milliarden Euro.

Mit diesem Deal hätte die Gaming-Marke von Microsoft, Xbox, die Eigentumsrechte an einigen der größten Spiele-Reihen der Welt:

Wie glaubhaft ist das? Jason Schreier gilt als ein bekannter und renommierter Gaming-Journalist, der Zugang zu großen Studios hat und mit Enthüllungs-Berichten Schlagzeilen macht.

In Erscheinung trat er etwa, als er 2015 die verworrene und chaotische Entwicklungs-Geschichte von Destiny veröffentlichte. Jahre später enthüllte Schreier, wie schief die Entwicklung bei Anthem lief.

Auch zu Bethesda hat er bekannterweise gute Kontakte. So verriet Schreier, dass Fallout 76 ein Online-Spiel wird, noch bevor Bethesda nähere Informationen preisgab.

Wenn Schreier darüber berichtet, hat die Nachricht eine hohe Glaubwürdigkeit.

Das steckt dahinter: In letzter Zeit mehrten sich Gerüchte, dass Microsoft den Kauf eines großen Studios plant. Angeblich war Microsoft daran interessiert, das Destiny-Studio Bungie zu schlucken. Die bestritten das Gerücht aber.

Es geht da offenbar direkt um den Kampf „PS5 vs. Xbox Series X“.

Xbox wird häufig vorgeworfen, zu wenige Exklusiv-Titel im Vergleich zu Sony zu bieten. Gerade, nachdem Halo Infinite verschoben wurde, mangelte es der Xbox Series X an starken Launch-Titeln.

Der Kauf von Bethesda könnte ein Schlag in diesem Kampf sein.

Some fun facts:

– This is 3x what Microsoft paid for Minecraft/Mojang

– Bethesda and Obsidian are now sister studios. Fallout New Vegas 2 is now actually a possibility

– Microsoft is now releasing two timed PS5 exclusives lol