Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

All die Infos und Spekulationen sind nicht wahr. Wir sind glücklich, so gute Beziehungen mit unseren vielen Freunden da drüben [bei Microsoft] zu haben, die Destiny spielen. Und Halo wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben.

Parsons führt dabei nicht aus, was nun genau falsch oder unwahr sei. In Betracht käme unter anderem, dass es überhaupt Gespräche gab oder, dass es am Geld scheiterte.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Diese Gerüchte kamen zuerst durch den Podcast GamesBeat ( via YouTube ab 1:17:30) von Jeff Grubb auf. Wenig später berichtete Eurogamer auch von der potenziellen Übernahme und berief sich auf eigene, separate Quellen. In beiden Fällen werden keine Summen genannt.

Gerüchteweise möchte Microsoft Bungie inklusive Destiny 2 übernehmen, aber das wäre zu teuer geworden. Dazu äußert sich nun Bungies CEO. Wir werfen einen Blick darauf, welche Beziehungen der Destiny-Entwickler und der Softwaregigant in der Vergangenheit hatten und in der Zukunft haben werden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 6 = elf

Insert

You are going to send email to