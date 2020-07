Microsoft hat im Rahmen des Xbox Games Showcase eine Zusammenarbeit mit dem Entwickler Bungie angekündigt. Der Plan ist, den beliebten Multiplayer-Shooter Destiny 2 auf Xbox Series X und in den Gamepass zu bringen – und das mit richtig ordentlicher Grafik, in 60 FPS und mit 4K.

Darauf könnt ihr euch freuen: Microsoft hat heute angekündigt, dass Destiny 2 eine neue, überarbeitete Version für die Xbox Series X bekommen soll. Diese soll bei voller 4K-Auflösung auf stolzen 60 FPS laufen. Die Version soll speziell für Xbox Series X optimiert sein.

Das ist etwas, das sich Spieler und Fans der Reihe auf Konsolen schon seit langer Zeit wünschen. Bisher sind 30 FPS der Standard. Es wurde ihnen bereits zuvor versprochen und mit der Ankündigung von Microsoft nun gibt es ein konkretes Datum dafür.

Einen frischen Trailer gibt’s obendrein, in dem die neuen Stasis-Klassen von Beyond Light gezeigt werden:

Wann kommt das neue, bessere Destiny 2? Angekündigt wurde die Version für „später in diesem Jahr“, zusammen mit der neuen Erweiterung Beyond Light.

Beyond Light soll nach einer Verschiebung am 10. November erscheinen. Das könnte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass die Xbox Series X zu diesem Zeitpunkt bereits erschienen sein könnte.

Wer den Game Pass nutzt, wird dann auch „Jenseits des Lichts“ im Rahmen seines Abos spielen können.

Destiny 2 im Gamepass – Mit allen bisherigen Erweiterungen und unterwegs

Was bringt Destiny 2 noch? Zusätzlich zur neuen Version von Destiny 2 wird das Spiel samt all seiner bisherigen Erweiterungen auch im Microsoft Gamepass zu bekommen sein. Wer den Pass abonniert hat, kann also jederzeit Destiny 2 spielen.

Abonnenten vom Gamepass Ultimate erhalten zudem Zugriff auf eine mobile Version von Destiny 2. Genauer, sie können den Shooter dann streamen und auf ihren mobilen Geräten zocken. Den Gamepass Ultimate gibt es auch für den PC.

Wer die aktuelle Erweiterung Shadowkeep noch nicht gespielt hat, kann da bald im Gamepass tun.

Das dürfte ein weiterer der vielen Gründe sein, warum sich der Gamepass lohnt. Lediglich die Season Passes müsst ihr euch dann noch separat kaufen.

Wann kommt Destiny 2 im Gamepass? Destiny 2 soll bereits im September für den Gamepass kommen, also noch einmal einige Wochen vor dem Release von Beyond Light.