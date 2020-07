Ein neuer Trailer zur kommenden Erweiterung Jenseits des Lichts („Beyond Light“) von Destiny 2 zeigt erstmals, wie das neue Element Stasis funktionieren wird. Der kurze Trailer zeigt Ausschnitte aus dem PvE und dem PvP.

Das steckt im Trailer: Bungie hat im Rahmen des Xbox Game Showcase einen neuen Trailer zu Beyond Light veröffentlicht, der kommenden Erweiterung. Der zeigt einen Vorgeschmack auf das, was euch dort erwarten wird.

Konkret ist zu sehen, wie das neue Element Stasis in Aktion aussieht – sowohl im PvP als auch im PvE. Obwohl der Trailer nur etwas über eine Minute lang ist, zeigt er recht gut, was die neuen Klassen so drauf haben werden:

Der Trailer erschien zusammen mit der Ankündigung, dass Destiny 2 auf Xbox Series X auf 4K mit 60 FPS laufen wird und in den Gamepass kommt.

Ein Novum in Destiny 2: Endlich ein neues Element

Was genau macht Stasis? Stasis scheint sich der Effekte zu bedienen, die in anderen Spielen meist Frost-Effekten zugeordnet werden. So lassen sich Gegner offenbar in „Stasis“ versetzen, also quasi einfrieren, und anschließend mit mächtigen Angriffen zerschmettern.

Zudem ist es mit Stasis offenbar möglich, Gebilde und Mauern zu erschaffen. Die nutzen Hüter im Trailer auf verschiedene Arten:

etwa um Säulen und Plattformen an Wänden zu erschaffen, mit denen das ganze Team sich sicher über Schluchten bewegen kann

um sich selbst einen vertikalen Boost zu verschaffen und höher zu springen

oder um Gegner abzublocken und ihnen die Sicht sowie eine Feuerlinie zu versperren

möglicherweise sind sogar Schilde auf eine gewisse Weise möglich – das könnte aber auch eine Animation für einen Angriff darstellen

Helft euren Teammates und baut Plattformen aus Eis.

Das neue Element scheint offenbar recht vielseitig zu sein und stark auf Teamplay zu setzen. Erfahrt in unserem Artikel, was wir bereits zu den neuen Stasis-Subklassen wissen.

Beyond Light erscheint nach einer Verschiebung am 10. November 2020. Ab da könnt ihr auch die neuen Subklassen spielen.

Was ist daran so spannend? Stasis ist das erste neue Element in Destiny überhaupt und nutzt erstmals im Spiel die Dunkelheit aktiv – also das Gegenteil des Lichts, dem sich die Hüter eigentlich verschrieben haben.

Dunkelheit ist eigentlich das Element, das der Feind nutzt. Damit ist es eine absolute Neuheit, dass die Klassen von Destiny nun Zugriff darauf haben und sie nutzen können.