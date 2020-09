Destiny 2 Beyond Light beantwortet mit der neuen Stasis-Klasse für den Jäger die Frage: Was ist cooler als ein Ninja? Nur ein Eis-Ninja! Wir werfen einen Blick auf die fiesen Skills und erstmalig auch auf Stasis-Granaten.

Das ist neu: Heute, am 08. September, hat Bungie endlich die dritte und letzte Stasis-Klasse enthüllt, mit denen wir in der Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) das Universum retten. Hier dreht sich alles um den Jäger und seine frostigen Ninja-Skills. Zudem wissen wir jetzt auch endlich, was es mit den Stasis-Granaten auf sich hat.

So cool wird der Jäger: Der neue Jägerfokus heißt Wiedergänger (Revenant) und soll laut Bungie von Ninjas inspiriert worden sein. In der Destiny-Version benutzen Ninjas Waffen aus Eis benutzen und frieren Feinde mit Shuriken ein – nur um sie dann eindrucksvoll zu zersplittern.

Zeitgleich mit den frischen Infos ist auch ein kurzer Clip aufgeschlagen, der den Wiedergänger in Action zeigt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Der Jäger ist damit die dritte und letzte Stasis-Klasse, die den Spielern präsentiert wurde. Was der Eis-Magier (Warlock) und unaufhaltsame Frost-Riese (Titan) auf dem Kasten haben, lest ihr hier:

Stasis-Fähigkeiten & Skills vom Wiedergänger-Jägers in Beyond Light

So funktioniert der Stasis-Nahkampf: Euch stehen als Nahkampf-Angriff Shuriken zur Verfügung. Wobei das „Nahkampf“ trügt, denn ihr werft die Teile ja. Die Fähigkeit nennt sich „Klinge des Verdorrens“ (Withering Blade).

Das können die Stasis-Shuriken:

Die Klingen prallen von Wänden sowie Feinden ab und fliegen zum nächsten Ziel

Getroffene Feinde werden verlangsamt und nehmen Stasis-Schaden

Trefft ihr ein Ziel mit zwei Shuriken, friert es komplett ein

Im Gameplay-Trailer war zudem zu sehen, dass dies selbst gegnerische Hüter im Schmelztiegel aus ihrer Super wirft und sie zur Eisskulptur erstarren. Es bleibt abzuwarten, wie stark die „Zielfindung“ der Wurfsterne ist und wie hoch der Schaden im Vergleich zum typischen Wurfmesser ausfällt.

Das kann die neue Super: Wiedergänger können als ultimative Fähigkeit die Super „Ruhe und Sturm“ aktivieren (Silence and Squall). Dabei rufen sie zwei Eiswaffen herbei.

Beide Kama – so heißen die Ninja-Sicheln – können geworfen werden und haben unterschiedliche Funktionen:

Tödliche Klinge: Prallt die erste Klinge auf, friert eine Stasis-Welle alles weitflächig ein

Stasis-Sturm: Klinge Nummer 2 erzeugt beim Einschlag einen Sturm, der Feinde anzieht, sie verlangsamt und einfriert

Die Verlangsamung und das Festsetzen erinnern an den Leere-Pfeil – jetzt dürft ihr aber zudem Feinde, die dachten sie wären in Sicherheit, anziehen und fügt ihnen ordentlich Stasis-Schaden zu.

Wie lange die beiden Klingen aktiv bleiben und ob ihr beide Waffen sofort nacheinander werfen müsst, ist derzeit nicht bekannt.

Ein kompakter Überblick zum Stasis-Jäger

Ihr könnt eure Stasis-Klasse individuell anpassen

Wie alle Stasis-Klassen könnt ihr auch den Wiedergänger zur auf eure Bedürfnisse angepassten Killer-Maschine züchten. Möglich wird das durch das neue System von Aspekten und Fragmenten.

Ihr könnt damit in Beyond Light euren Skills und Fähigkeiten zusätzliche Effekte verleihen oder genau die Fähigkeiten verbessern, die ihr nutzt. Besonders mächtige Boni können auch mit negativen Modifikatoren daherkommen – ihr müsst also abwägen.

Als konkretes Beispiels nannte Bungie Möglichkeiten zur Anpassung eurer Klassenfähigkeit:

Ihr könnt dem Ausweichsprung einen Stasis-Effekt beizufügen. So könnt ihr Feinde in der Umgebung bei jeder Hechtrolle verlangsamen

Alternativ weicht in der Luft aus, was euch schnell auf den Boden bringt und beim Landen eine Schockwelle auslöst

Ein kleiner Ausblick auf die neuen Anpassungsmöglichkeiten der Sub-Klassen in Beyond Light

Stasis-Granaten

Was können die 3 neuen Spielzeuge? Bis jetzt gab es keine konkreten Infos zu den einzelnen Granaten der Stasis-Klassen. Nun hat Bungie auch diese Katze aus dem Sack gelassen. Die Vermutung, dass Titanen, Warlocks und Jäger auf die identischen Stasis-Granaten zugreifen können, hat sich bestätigt.

Gletschergraten erschaffen Eiswände und Stasis-Kristalle. Diese haben wir prominent in den Trailern gesehen. So können Hüter neue Plattformen schaffen oder Deckungen aus dem Nichts rufen – Werden die Stasis-Konstrukte zerstört, lösen sie eine Splitter-Explosion aus

Kälteschub-Granaten suchen sich selbst bis zu drei Ziele und frieren diese sofort ein – stellt euch einen Axionblitz vor, der nur deutlich kälter ist

Frühlichtfeld-Granaten erzeugen ein Stasis-Feld, welches in der Nähe befindliche Gegner einsaugt. Alles im Wirkbereich wird verlangsamt – sind Feinde zu lange der Stasis ausgesetzt, frieren sie ein.

Jetzt, da ihr alle drei Stasis-Klassen kennt, welche ist die coolste?

Mit Beyond Light bekommt ihr nicht nur neue Klassen, sondern besucht auch neue Locations. Tief unter der gefrorenen Oberfläche des Eis-Monds Europa liegt ein Ort, den die Spieler schon seit Jahren betreten wollen:

Destiny 2: Mysteriöse Tiefsteinkrypta könnte mehr werden, als nur neuer Raid