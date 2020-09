Wer in Destiny 2 Titanen mag, wird den neuen Stasis-Koloss in Beyond Light lieben

Destiny 2 stellt den neuen Stasis-Fokuss für Titanen für Jenseits des Lichts vor. Wir können schon jetzt sagen, auch im DLC schlagen Titanen härter als alle anderen zu und stecken mehr ein.

So langsam rückt Destiny 2 mehr Informationen zum heiß erwarteten Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) heraus, die am 20. November endlich erscheint. Bislang konnten wir die Stasis-Super fast nur in bombastischen Trailer bewundern.

Nun haben wir offizielle Infos zu den Eis-Fähigkeiten und im Rampenlicht steht heute der neue Titan-Fokus: der Koloss.

Wenn ihr auf die Spielweise von Titanen in Destiny2 steht, dann habt ihr wohl bald Zugriff auf den archetypischsten Titanen überhaupt. Denn der Koloss haut hart zu und steckt viel ein – etwas klischeehaft? Vielleicht, aber es klingt nach enorm viel Spaß.

Zudem erlauben euch die neuen Stasis-Fähigkeiten die Manipulation der Spielwelt. Wer mehr Infos zum neuen Stasis-Emelent sucht, wird hier fündig:

Nach neuem Trailer zu Stasis: Destiny 2 erklärt erste coole Eis-Fähigkeiten

Die Stasis-Fähigkeiten und Skills des Koloss-Titan

Das ist der neue Nahkampf: Die einzigartige Nahkampf-Fähigkeit des Stasis-Titan heißt „Zitterschlag“ (Shiver Strike). Dabei springt ihr in einem gewaltigen Satz auf den Gegner zu und verpasst ihm einen saftigen Hieb mit eurer gefrorenen Faust.

Der getroffene Gegner fliegt durch den Aufprall zurück

Feinde in der Umgebung werden durch den Einschlag verlangsamt

So eignet sich der Angriff, um einen mächtigen Widersacher auf Distanz zu halten oder um gleich eine ganze Meute unter Kontrolle zu bringen.

Es sieht bisher danach aus, als sei die Sprung-Distanz des Stasis-Schlags deutlich größer als bei den vergleichbaren Schulter-Angriffen der Arkus-, Leere- und Solar-Varianten. Auf jeden Fall dürfte es alle Titanen da draußen freuen, dass die beliebte „volle Kanne auf einen Gegner zustürmen“-Attacke wieder mit an Bord ist.

So stark macht euch die neue Super: Wenn ihr so richtig aufräumen wollt, aktiviert ihr die Super des Kolosses. Die heißt „Gletscherbeben“ (Glacial Quake). Zusätzlich zu eurer Eisfaust umgibt euch eine Zeit lang ein Eispanzer, der eure Verteidigung erhöht.

Ihr könnt in eurer Super

noch härter zuschlagen – zudem gibt es unbegrenzte Nahkampf-Energie

weiter, höher und schneller springen

Schockwellen losschicken, die Eiskristalle und Wälle entstehen lassen

Gegner großflächig einfrieren

Feind zersplittern, indem ihr in sie reinlauft oder rutscht.

Dabei sollt ihr nicht nur stumpf drauf loskloppen, sondern könnt die verschiedenen Manöver kombinieren. Ihr könnt beispielsweise Rutsch-Angriffe unterbrechen und zum Sprung ansetzen, um dann von Oben einen zerstörerischen Flächen-Angriff durchzuführen.

Die Stasis-Super lässt sich im Prinzip durch die vorhandenen Infos mit dem Stürmer-Titan vergleichen – nur dass sie noch mehr Boni bietet und viel mehr Kontrolle auf dem Schlachtfeld ermöglicht. Besonders die Möglichkeit Deckung aus Eis zu erschaffen, um dem Team Schutz zu bieten, klingt interessant.

Was ist mit den anderen Fähigkeiten? Erneut hält Bungie sich mit genauen Infos zu beispielsweise den Stasis-Granaten zurück. Aus Trailern wissen wir aber schon, dass diese mindestens auf zwei Arten funktionieren:

Ihr könnt Eiswände erschaffen und so sogar neue Plattformen zum Überqueren von Abgründen basteln

Wie die Gefallenen könnt ihr Stasis-Felder erzeugen und ganze Bereiche mit einem Slowmotion-Effekt verlangsamen

Auch der Koloss hat Zugriff auf Fragmente und Aspekte, um seine Skills stark zu individualisieren. So könnt ihr euren Sprüngen oder Klassen-Fähigkeiten zusätzliche Effekte verleihen und eure persönliche Killermaschine basteln. Wie das neue Subklassen-System funktioniert, hat MeinMMO hier für euch zusammengefasst:

Destiny 2 ändert komplett, wie eure Sub-Klassen in Beyond Light funktionieren.

Der Koloss kann seinen Skill je nach persönlicher Spielweise einen anderen Spin verleihen

Was können die anderen Stasis-Klassen in Destiny 2 Beyond Light?

Wir haben euch auf MeinMMO bereits den Schattenbinder aus Beyond Light vorgestellt. Der Warlock wird dann endgültig zum Space-Magier – inklusive Eis-Zauberstab und fiesen Nahkampf-Angriffen, die eigentlich aus der Distanz kommen.

Was ist mit dem Stasis-Jäger? Schon bekannt ist, dass der neue Fokus Wiedergänger (Revenant) heißen wird. Ihm stehen gleich zwei Eis-Sicheln zur Verfügung, die ihr für Distanz-Angriffe nutzen könnt. Einen genaueren Blick auf den Stasis-Jäger und seine Super erhalten wir dann am 8. September.

Was haltet ihr von dem Stasis-Koloss? Seid ihr froh darüber, dass Titanen noch „titaniger“ werden oder habt ihr euch etwas völlig anderes von der Haudrauf-Klasse gewünscht? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

In Beyond Light nutzt ihr nicht nur fiese Eis-Skills, ihr begebt euch unter anderem auch auf den vereisten Mond Europa. Dort wartet auch der neue Raid auf euch, der schon jetzt für Rätselraten sorgt: Destiny 2: Mysteriöse Tiefsteinkrypta könnte mehr werden, als nur neuer Raid