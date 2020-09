Destiny 2: Stasis macht Warlocks zu fiesen Eis-Magiern – Alles zur neuen Klasse

Mit Destiny 2 Beyond Light erhalten die Spieler Zugriff auf die bösen Stasis-Kräfte. Endlich kennen wir Details zu den neuen Klassen und wissen jetzt: Der Warlock wird ein richtig fieser Eis-Magier.

Das ist der neue Stasis-Warlock: Bungie stellt jetzt den Stasis-Warlock erstmals genauer vor. Der Fokus heißt Schattenbinder (Shadebender) und wird ein richtig fieser Eis-Magier.

Der Warlock ist damit der erste Charakter, von dem wir genauer wissen, wie er und seine neuen Fähigkeiten in Beyond Light funktionieren. Denn im Herbst 2020 führt Destiny 2 sein erstes neues Element überhaupt ein, also seit 6 Jahren. Bisher konnten wir die frischen Fähigkeiten nur in Trailer bewundern und handfeste Infos waren rar gesät – das hat jetzt ein Ende.

Wir stellen euch in diesem Artikel vor, wie die neuen Fähigkeiten und die Super des Warlocks heißen, wie sie funktionieren und wann ihr mit Infos zum Jäger sowie Titanen rechnen dürft.

Wer mehr über das dunkle Element Stasis erfahren möchte, das mehr auf Kontrolle als direkten Schaden setzt, findet hier die wichtigsten Infos:

Die Skills des Schattenbinder-Warlocks in Destiny 2: Beyond Light

Das wissen wir zum Nahkampf: Die neue Nahkampf-Fähigkeit des Warlocks heißt Penumbra-Explosion. Dabei nutzt ihr euren Stasis-Stab, um Eissplitter zu verschießen. Alle getroffene Feinde frieren dadurch sofort ein.

Ihr könnt den zur Eisskulptur erstarrten Gegnern dann den Rest geben und sie zersplittern lassen

Alternativ lasst ihr sie bewegungsunfähig zurück und kümmert euch um andere Angelegenheiten

Wie lange die Schockstarre dauert und ob Feinde überhaupt von alleine auftauen, wissen wir derzeit nicht.

Mit eurem Zauberstab verwandelt ihr Gegner zu Eisskulpturen

Damit setzt sich der Trend fort, dass die jüngsten Nahkampf-Angriffe des Warlocks eher Distanz-Angriffe sind. Wie der Arkus-Ballblitz aus Forsaken oder der zielsuchende Solar-Stoß.

Das sorgt dafür, dass er sich von Titanen und Jäger (ohne Wurfmesser) abhebt. Das passt hervorragend zu seiner Rolle als Space-Magier, ihr habt schließlich erstmals sogar einen echten Zauberstab.

So wird die neue Super: Die Stasis-Super des Schattenbinders heißt Winterzorn (Winter’s Wrath). Auch für seine mächtigste Fähigkeit greift der Warlock zum Stasis-Zepter. Dabei läuft die Super in zwei Phasen ab:

Zuerst schwebt ihr durch die Gegend und könnt mit Projektilen alles in eurer Nähe einfrieren

Anschließend aktiviert ihr eine Splitter-Schockwelle – Alle gefrorenen Feinde verwandeln sich dadurch in Eis-Bomben und gehen in einer gewaltigen Explosion hoch

Auch andere Klassen können mit eingefrorenen Feinden ihren Spaß haben. Es sieht aktuell so aus, als setzt Stasis auf ein cooles Kombo-System, wie wir es beispielsweise aus Anthem kennen.

Der Schattenbinder löst eine Splitter-Welle aus

Was ist mit den Granaten? Zum jetzigen Zeitpunkt (02. September) gibt es noch keine genaueren, offiziellen Infos zu den Stasis-Granaten.

Wir wissen aus Trailer aber bereits, dass mithilfe von Granaten Eiswände entstehen – die können dann als Sprungbrett oder Schutzwall dienen. Bereits zu sehen waren auch Stasis-Felder, die Feinde verlangsamen. Da die Granaten nicht zum Teil der Warlock-Skills gehören, kann davon ausgegangen werden, dass sie wohl für alle 3 Stasis-Klassen identisch sind.

Ihr könnt übrigens Granaten, Super- sowie Klassen-Fähigkeit und Nahkampfangriffe der Stasis-Klassen sehr individuell anpassen. Damit geht Bungie auf den Wunsch ein, mehr Anpassung ins Spiel zu bringen. In Kürze könnt ihr dazu auf MeinMMO einen eigenen Artikel lesen.

Bungie veröffentlichte jetzt auch einen kleinen Clip, der den neuen Stasis-Warlock in Action zeigt:

Wann kommen Infos zu den anderen Stasis-Klassen aus Beyond Light?

Der Warlock war erst der Anfang der Info-Offensive zum neuen Element. Binnen einer Woche wissen wir endlich mehr zu den frostigen Fähigkeiten des Titanen und Jägers:

Am 3. September steht der Titan (Koloss) im Rampenlicht

Am 8. September folgen dann die Infos zum Jäger (Wiedergänger)

Bedenkt, dass wir vermutlich nach deutscher Zeit wohl erst am Morgen des nächsten Tages darüber berichten.

Was haltet ihr vom neuen Warlock-Fokus und den Stasis-Fähigkeiten generell? Denkt ihr wie MeinMMO-Autor Philipp, dass sie das PvE beleben, aber den Schmelztiegel zerstören?

