Wir Hüter sind nicht die einzigen, die von der fiesen Eis-Power „Stasis“ in Destiny 2 profitieren werden. Auch feindliche Rassen sollen das neue Element nutzen können. Doch welche?

Vorsicht, mögliche Spoiler voraus. Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Das ist der offizielle Stand zu Stasis: Stasis, ein neues Element, das mit der kommenden großen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts eingeführt wird, soll die Fähigkeiten-Palette unserer Hüter erweitern.

Doch nicht nur wir profitieren davon. Auch feindliche Rassen sollen die neue, fiese Eis-Power nutzen können, so der Franchise Director Luke Smith in einem Interview. Eine feindliche Fraktion kennt man bereits, bei den anderen hält sich Bungie jedoch bedeckt. Doch damit lässt sich die Destiny-Community nicht abspeisen.

Fan glaubt, Hinweis auf die Feind-Rassen gefunden zu haben: Der Reddit-User I3igB hat kürzlich eine interessante und durchaus plausible Theorie im Raid-Secrets-Sub-Reddit geteilt. Er ist sich sicher, einen deutlichen Hinweis dafür gefunden zu haben, welche weiteren Gegner-Rassen Stasis erhalten werden.

Ein Gefallener mit Stasis-Kräften

Das sagt die Theorie im Detail: Dass die Hüter das neue Element nutzen werden, ist bereits bekannt. Auch, dass die Gefallenen auf dem Eis-Mond Europa die Stasis-Kräfte nutzen können. Schließlich werden wir von ihnen lernen, wie man die neue Eis-Power kontrolliert. Damit stehen 2 Gruppen bereits fest. Doch wer sind die anderen?

Hier stützt I3igB seine Theorie auf Data-Mining-Funde sowie ein bislang nicht regulär zugängliches Gebiet im Spiel. So hat der YouTuber JB3, der sich mit seinen Entdeckungen von unzugänglichen Bereichen einen Namen in der Community gemacht hat, schon vor geraumer Zeit ein besonderes Areal entdeckt – und zwar im Rahmen der Interferenz auf Io. Er selbst nennt es „Die Steinkrypta“.

Quelle: JB3

In dem Raum, der von hohen Säulen umgeben ist, befindet sich genau in der Mitte ein Pyramidenschiff (aus Stein), also die Dunkelheit. Um das Pyramidenschiff herum befinden sich 4 verschiedene Fraktionen aus dem Destiny-Universum, die durch allerlei Stein-Statuen repräsentiert werden.

Die Hüter

Die Gefallenen

Die Kabale

und die Schar

Sie alle blicken zur schwebenden Pyramide in der Mitte des Raumes empor. Dabei sieht es teilweise so aus, als würden sie aus dem Boden oder aus dem Eis (wie bei Stasis) durchbrechen.

Hier könnt ihr euch den Raum genauer anschauen:

Übrigens, vor Kurzem hat Destiny 2 den Entdecker JB3 gebannt.

I3igB ist sich sicher, dass es bei diesen 4 im Raum vertretenen Fraktionen auch um die Gruppierungen handelt, die im Verlauf von Jahr 4 die Stasis-Kräfte erhalten werden. Dafür spricht in seinen Augen auch eine noch nicht veröffentlichte Voice-Line aus den Daten von Destiny 2.

So manch einer geht davon aus, dass diese Zeilen in genau diesem Raum von der Dunkelheit zum Ende der Season 11 gesprochen werden und unser Charakter als Vertreter der Hüter hier auf das neue Element aufmerksam gemacht wird. So heißt es unter anderem: „… Eine uralte Kraft erwartet dich/euch auf Europa“.

Hier könnt ihr euch die komplette Voice-Line anhören:

Den Raum, der sich um die Dunkelheit und die 4 Rassen dreht, in Verbindung mit der Voice-Line, die von der neuen Macht auf Europa spricht, hält I3igB für einen deutlichen Hinweis darauf, wer mit den neuen Stasis-Fähigkeiten im Verlauf von Jahr 4 ausgestattet wird. Er geht davon aus, dass die Rassen phasenweise im Rahmen von neuen Seasons mit Stasis ausgestattet werden.

Was hat es mit Stasis überhaupt genau auf sich? Stasis ist ein neues, eisiges Element – genau wie Arkus, Solar oder Leere – und wird mit der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts eingeführt. Es wird dafür eigene Super und Fähigkeiten für jede Hüter-Klasse geben.

Bei Stasis handelt sich dabei aber nicht um die Dunkelheit selbst. Die Dunkelheit ist lediglich ein Werkzeug, um Stasis (und vielleicht später auch weitere Elemente) kontrollieren und nutzen zu können. Stasis zieht also seine Kraft aus der Dunkelheit. Bei der Nutzung der neuen Eis-Power werden wir der Dunkelheit aber nicht verfallen. Wir werden nicht selber böse oder korrumpiert.

Was denkt ihr? Werden diese 4 Rassen mit Stasis ausgestattet oder habt ihr da andere Theorien? Übrigens, einen Vorgeschmack auf Stasis bekommt ihr hier: Trailer zu Destiny 2: Beyond Light zeigt, was die neuen Stasis-Klassen können