Destiny 2 erfüllt euch Wunsch nach neuen Feinden, anders als gedacht

In Destiny 2 bekommen die Spieler es in Jahr 4 und Beyond Light mit mehr Eis-Feinden als gedacht zu tun. Damit geht aber auch ein Wermutstropfen einher, denn die Dunkelheit als direkter Feind wird unrealistischer.

Das kommt im Herbst: Mit der großen Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) erhält Destiny 2 sein erstes neues Element überhaupt: Stasis. Es lässt sich am ehesten mit dem klassischen Eis-Element vergleichen. Aber nicht nur die Spieler erhalten Zugriff auf die frostigen Fähigkeiten, sondern bekanntermaßen auch die Gefallenen auf Europa.

Destiny-Chef Luke Smith sprach kürzlich in einem Interview mit Geoff Keighley darüber, dass sich die Stasis-Power im Destiny-Universum ausbreitet. Im Verlauf von Jahr 4 werden nach und nach immer mehr feindliche Kreaturen Zugriff auf die Eis-Fähigkeiten bekommen.

MeinMMO wirft einen Blick darauf, was neue Eis-Feinde für die Hüter bedeuten könnten und warum das wohl die Absage an eine der größten Spekulationen des letzten Jahres ist.

Luke Smith sprach während des XBOX Games Showcase 2020 mit Geoff Keighley über Destiny 2 (via YouTube – ab Stunde 2:35)

Jenseits des Lichts bringt endlich neue Feinde zu Destiny 2

Deswegen müssen neue Feinde her: Seit Jahren bekämpfen die Hüter im Destiny-Universum dieselben feindlichen Rassen. Das letzte frische Blut gab es im Herbst 2018 mit den Hohn. Der Spaß, Aliens ins Gesicht zu schießen und dabei über die Oskars zu quatschen, nimmt mit der Zeit deutlich ab – Weil es leider immer die gleichen Gesichter sind.

Zwar wissen wir aktuell nicht genau wann, oder wie viele feindliche Rassen mit Stasis verstärkt werden. Aber dass in den nächsten Seasons die Vex, Kabal oder Schar frische Eis-Einheiten bekommen, ist eine willkommene Abwechslung.

Was könnte das für die Dunkelheit bedeuten? In der Destiny-Community geistern Gerüchte und Leaks umher, die von einer komplett neuen gegnerischen Rasse der Dunkelheit in Jahr 4 sprechen: The Veil (etwa der Schleier).

Die Aussage von Luke Smith, dass wir über das ganze Jahr 4 mit neuen Stasis-Feinden bei bestehenden Rassen rechnen können, dürfte den Gerüchten um eine komplett neue Gegner-Art den Wind aus den Segeln nehmen.

Denn in der Lore wird die Stasis-Power von der Dunkelheit selbst verliehen. Die Pyramiden fungieren also zum bösen Spiegelbild des Reisenden, der seinen Unterstützern Arkus-, Solar, und Leere-Macht verleiht. Auch vom Arbeitsaufwand scheint es unrealistisch, dass in den Seasons von Jahr 4 ein so großer, neuer Feind auftritt.

Bedenkt, dass es noch möglich ist, dass Bungie eine komplett neue Dunkelheits-Rasse zu Destiny bringt. Jedoch wahrscheinlich nicht in Jahr 4.

