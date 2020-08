Destiny 2: Wenn euch die neuen Eis-Super an Anthem erinnern, hat das einen Grund

Das neue Gameplay von Destiny 2: Beyond Light hat deutliche Ähnlichkeiten mit einem coolen Kampf-Feature aus Anthem. Wir schauen, warum Stasis so sehr an das actionreiche Kombo-System erinnert.

Um dieses Feature aus Anthem geht’s: Denkt man an Anthem, kommt eines als herausragendes Feature wohl zuerst das freie Fliegen in den Kopf. Man kann von BioWares Action-MMO halten was man möchte, da haben sie den Nagel aber auf den Kopf getroffen. Aber auch die Kämpfe mit den wuchtigen Fähigkeiten konnten viel Freude bereiten – vor allem wegen des Kombo-Systems.

Wer in Anthem die ganz großen Schadenszahlen sehen will, muss seine Fähigkeiten effektreich kombinieren. Daher gibt es zwei Fähigkeiten-Arten:

Primer-Skills belegen Gegner mit negativen Effekten, sie verbrennen Feinde beispielsweise mit Elementar-Schaden.

Detonator-Skills richten hohen Schaden an, werden sie auf einen „geprimten“ Feind angewandt, löst das die Kombo aus und der Schaden geht durch die Decke.

Das ganze Team kann so zusammenarbeiten und für eine knifflige Situation, die passende Kombo-Antwort parat haben. Denn wenn Spieler A es schafft, ein Ziel zu verbrennen, kann Spieler B sich auf den passenden Detonator spezialisieren.

In Anthem füllen die Kombos den Bildschirm mit einem Effekt-Feuerwerk

Das wissen wir schon zu Stasis in Destiny 2: Wie die neuen Gameplay-Trailer zu Beyond Light eindrucksvoll zeigen, ermöglichen die neuen Stasis-Super eine frische Spielweise. Auf diese 3 Effekte haben die neuen Fähigkeiten Zugriff:

„Stasis-Feld“ verlangsamt Feinde

„Einfrieren“ sorgt dafür, dass Gegner an Ort und Stelle zu Eis erstarren und bewegungsunfähig sind

„Zersplittern“ löst einen explosiven Hagel aus, der Feinden in der Nähe schadet

Wir konnten schon sehen, was passiert, wenn ein eingefrorener Feind dann getroffen wird: Er zersplittert und löst umherfliegenden Eiskristalle aus.

Schaut euch die frostige Action hier im neuen Trailer von der gamescon an:

Setzt Destiny 2: Beyond Light auf ein frostiges Kombo-System?

So sehen die Anthem-Kombos in Destiny aus: Statt Feinde erst zu verbrennen, zu vergiften oder zu schocken (Anthems Primer), können Hüter Feinde mithilfe von bestimmten Stasis-Skills also einfrieren.

Es ist bekannt, dass es Granaten, Nahkampf-Angriffe und Super mit „Einfrieren“-Effekt gibt. Dann können Hüter zur Destiny-Version der Detonator greifen und so entsteht der launige Gameplay-Loop, der den Kämpfen in Anthem mehr (explosive) Würze verleiht.

In den Trailern ist auch schon zu sehen, dass die Charaktere für das Kombo-System interagieren können:

Der Titan friert eine ganze Meute ein und der Warlock hebt seinen Eis-Zauberstab, um alles zersplittern zu lassen.

Selbst alte Fähigkeiten scheinen mit der Stasis-Power Kombos auslösen zu können: Eine Nova-Bombe jagt einen Eiswall in die Luft und sorgt für den Zersplittern-Effekt.

Der Jäger scheint gleich den Primer und Detonator in seiner neuen Super zu haben – er wirft zwei Eis-Äxte, die erste friert ein und die zweite löst dann den Knall aus.

Es ist allerdings bislang unklar, wie sehr sich „Zersplittern“-Skills vom regulären Zertrümmern von gefrorenen Feinden abgrenzt. Es wäre denkbar, dass ohne die Fähigkeit nur ein kleinerer Effekt abgespielt wird, der aber keinen Umgebungsschaden auslöst.

Stasis lässt euch Feinde erst einfrieren und sie dann effektreich in tausend Einzelteile zersplittern

Was haltet ihr von solch einem Kombo-System? Wünscht ihr euch mehr solcher RPG-Elemente in Destiny? Durch das freiere Skill-System der neuen Stasis-Klassen könnte so auch ermöglicht werden, dass sich ein Teammitglied ganz aufs Einfrieren fokussiert, der Kollege dann die passenden Zersplitter-Moves einpackt.

Zudem erlauben die Eis-Fähigkeiten übrigens auch die Manipulation der Spielwelt. Ihr könnt auf Knopfdruck Eiswände erschaffen, die entweder als Kugelschutz dienen oder als Sprungbrett fungieren können.

Mehr zu den neuen Fokussen aus Beyond Light erfahren wir übrigens schon in der kommenden Woche:

Den Anfang macht der Warlock am 1. September

Mehr zum Titanen erfahren wir am 3. September

Zu den neuen Fähigkeiten des Jägers gibt es am 8. September weitere Infos von Bungie

