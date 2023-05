Entwickler sagt: Anthem war nie als BioWares Destiny-Killer geplant – Wurde nur mal kurz intern besprochen

Dass Anthem scheiterte, lag unter anderem daran, dass es zum Release nicht fertiggestellt werden konnte. Laut einem Entwickler konnte es zudem den Erwartungen der Fans nicht gerecht werden, die auf einen Konkurrent zu Destiny gehofft haben.

Zwei Jahre nach dem Release war Anthem schon wieder tot, auch wenn es eigentlich schon viel früher gestorben ist. Kürzlich äußerte sich der Entwickler Ian Saterdalen auf Twitter, der von September 2019 bis März 2020 für BioWare tätig war. Wir haben darüber berichtet.

Er legt einige harte Fakten auf den Tisch:

Das Spielsystem von Anthem konnte nicht überzeugen

Auch sei das Spiel in den 15 Monaten tatsächlicher Entwicklungszeit nicht fertig geworden.

Hinzu kommt die Anspruchshaltung der Leute, die Anthem als „Destiny-Killer“ dargestellt haben.

Es mit Destiny aufzunehmen, wäre ein enormer Druck gewesen

Woher kam der Vergleich? Ähnlich wie bei Destiny 2 war Anthem ein Shared-Open-World Shooter. Anthem wurde von Journalisten und Spielern häufig mit dem beliebten Shooter für Konsolen und PC verglichen, die Anforderungen stiegen. Und der Vergleich besteht bis heute.

„Ich persönlich hatte den Eindruck, dass Anthem trotzdem versuchte, mit Destiny zu konkurrieren, auch wenn das wahrscheinlich nicht das Ziel des Teams war. Anfangs hat es mir Spaß gemacht, aber dann wurde die Geschichte für mich langweilig. Dennoch danke ich dem Team für ihre Bemühungen, etwas Frisches zu schaffen, das hätte erfolgreich sein können“, schreibt der Nutzer Hazeus auf den Tweet von Saterdalen.

Wir haben es kurz besprochen, aber wir hatten nicht das Know-How, es mit Destiny aufzunehmen

Saterdalen bedankt sich für die Rückmeldung und bringt an: „Ich glaube, dass Anthem vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung als ein „Destiny-Killer“ positioniert wurde. Diese Idee wurde auch intern diskutiert, aber wir hatten nicht die Ressourcen oder das Know-how, um es mit Destiny aufzunehmen. Diese Vorstellung wurde schnell verworfen, denn das wäre enormer Druck gewesen. Man muss gehen, bevor man rennen kann.“

In einem anderen Kommentar zum Ausgangstweet bringt ein Nutzer an, dass er in der Zeit, in der er Anthem gespielt hatte, mehr Spaß gehabt habe, als in Destiny. Auch sei er froh, dass die Entwickler zurück zu ihren Wurzeln kehren.

Saterdalen schreibt dazu: „Gleiches gilt für mich. Ich hoffe, dass sie mit dem neuen Dragon Age voll ins Schwarze treffen können.“

