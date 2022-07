Anthem sollte ein Milliarden-Spiel wie Destiny werden – Jetzt verramscht ein Laden den Shooter für 1 Cent

Das Sonnenwende-Event in Destiny 2 startet heute, am 19. Juli 2022. Ein neuer Trailer stimmt schonmal auf das neue Event ein.

Wie viel kostet Anthem im deutschen GameStop? Im Online Shop von GameStop gibt es Anthem in neuem Zustand je nach Plattform zwischen 14,99 und 15,99 Euro. Gebraucht bekommt man das Spiel bereits für 4,99 Euro für XboxOne und PS4 (Stand: 20.07.2022, via gamestop.de) .

Was ist dran an der Vermutung? Bisher hat BioWare keinerlei offizielle Ankündigung bezüglich einer Serverabschaltung veröffentlicht. Auch der User n080dy123 macht in einem weiteren Post deutlich, dass es reine Spekulation sei und er den genauen Grund auch nicht kenne.

Der Mitarbeiter des Ladens hatte erklärt, warum das Spiel so günstig zu haben sei: Sobald Spiele schlecht verkauft werden, würden sie entweder aus dem Sortiment genommen oder zu Spott-Preisen den Kunden angeboten (via TikTok ).

Wieso wurde das Spiel so günstig verkauft? Die TikTokerin clocklava zeigte in ihrem Video ein Exemplar von Anthem, das es ebenfalls für einen Penny im Gamestop gab.

An die Erfolge von Destiny 2 kam Anthem jedoch nicht heran. Die PS4-Version des Spiels bekam auf Eetacritic gerade einmal ein User-Scoring von 3.5 (es geht bis 10). 918 von den insgesamt 1401 Reviews waren negativ (Stand: 20.07.2022, via metacritic ).

Anthem wurde 2019 herausgebracht und ist ein Loot-Shooter im Sci-Fi-Stil. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines „Javelin“ und trägt einen Kampfanzug. Durch den Anzug verfügt der Spieler über außergewöhnliche Kräfte und stürzt sich gegen Feinde in den Kampf.

Was ist Anthem für ein Spiel? Nachdem Destiny seit seinem Release 2014 große Erfolge gefeiert hatte, versuchte sich BioWare an einem ähnlichen Spiel.

BioWare versuchte mit Anthem an Spiele wie Destiny anzuknüpfen. Jedoch war Anthem nur mäßig erfolgreich. Nun wird es in einem GameStop-Laden sogar für 1 Penny, etwa einem Euro-Cent, verkauft. Das nutzte ein Reddit-User zu seinem Vorteil und kaufte gleich 37 Exemplare.

